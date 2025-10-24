Suscribirse

Turismo

El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y hermosos paisajes, ideal para el turismo de bienestar

Se ubica a 45 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
24 de octubre de 2025, 4:33 p. m.
Jardín Botánico de Tabio
Vista desde el Jardín Botánico | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio, Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos atractivos de Colombia.

Sus más de 100 municipios destacan por su riqueza natural, histórica, cultural, aspectos que atraen a visitantes de varias partes del país.

Una de estas poblaciones es Tabio, ubicada en la provincia de Sabana Centro y a aproximadamente 45 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de poco más de una hora de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es conocida por su clima templado y sus aguas termales.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que se llamó en el pasado La Mesa, un destino tranquilo y acogedor a dos horas de Bogotá

Tabio se encuentra en la cordillera oriental y a una altitud de aproximadamente 2,565 metros sobre el nivel del mar. “El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y termales, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la Gobernación.

Historia y economía

Esta entidad señala que, en la época prehispánica, el territorio en el que se encuentra Tabio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 8 de abril de 1603.

La economía de Tabio se centra especialmente en la agricultura, con productos como las flores, las hortalizas y los frutales. Adicionalmente, la ganadería y la producción de lácteos son actividades productivas relevantes.

Sitios de interés

Las termales de Tabio están entre las principales atracciones naturales del municipio y ofrecen un espacio para las actividades al aire libre. Estas termales son un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

El municipio de Cundinamarca considerado como un paraíso de baños termales; queda a menos de 2 horas de Bogotá
Termales en Tabio, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio

Para disfrutar de este lugar, una vez se encuentre en el centro del pueblo, las termales están a solo unos 3 kilómetros de distancia, en las afueras del municipio. Allí hay señales que lo guiarán por la ruta hacia estos baños mágicos u otra opción para ubicarse es preguntar a los locales.

La iglesia de San Cayetano, construida en el siglo XVII, es también un lugar imperdible, que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que antes se llamó San Antonio de Tena, un destino reconocido por sus impresionantes paisajes naturales

Otro de los atractivos es el jardín botánico, el cual ofrece la oportunidad de practicar avistamiento de aves y senderismo mientras, al tiempo, se observan las enormes esculturas de cabezas en piedra que adornan sus instalaciones

Su entrada es gratuita y garantiza vivir una experiencia auténtica a sus visitantes en medio de una riqueza paisajística inigualable.

En materia cultural, las festividades en honor a San Cayetano y la Virgen del Carmen incluyen procesiones, eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes cada año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

2. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

3. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

4. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

5. Egan Bernal se desahogó y soltó confesión muy personal sobre Tadej Pogačar: “Me da rabia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Turismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Los cultivos cafeteros son de los grandes atractivos en Chinchiná, Caldas.

Así es el ‘bello rincón quindiano’, destino metido entre montañas y perfecto para vivir la cultura cafetera en su estado más puro

Redacción Turismo
Venadillo, Tolima

El nombre de este pueblo tolimense se relaciona con un animal criado por los nativos; un mágico rincón de balnearios naturales

Redacción Turismo
Jardín Botánico de Tabio

El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y hermosos paisajes, ideal para el turismo de bienestar

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.