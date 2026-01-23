Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Cundinamarca; tiene nombre de planta y está a solo 20 kilómetros de Bogotá

Es un destino ideal para quienes buscan disfrutar unos días de descanso tranquilos y rodeados de naturaleza.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de enero de 2026, 12:18 p. m.
Los pueblos de Cundinamarca ofrecen diversos planes.
Los pueblos de Cundinamarca ofrecen diversos planes. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de El Rosal - Cundinamarca / API

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el corazón de Colombia, es un territorio diverso y fascinante, conformado por numerosos pueblos que conservan con orgullo su historia, tradiciones y costumbres. Esta región se caracteriza por una riqueza natural excepcional, con paisajes que van desde montañas y páramos hasta valles fértiles y ríos, sin dejar de lado una vibrante vida cultural y una gastronomía que refleja la identidad campesina y ancestral de sus habitantes.

En total, son 116 municipios los que componen este departamento, cada uno con un encanto particular, lo que convierte a esta zona del país en un destino ideal para todo tipo de viajeros.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

Gracias a su cercanía con Bogotá, la capital del país, estos pueblos se han consolidado como alternativas perfectas para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, ofreciendo una amplia variedad de climas, planes al aire libre, experiencias rurales y espacios de descanso lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Entre esos pueblos que han ganado reconocimiento como destinos ideales para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y una atmósfera tranquila, se encuentra El Rosal. Este municipio, considerado uno de los más jóvenes del departamento tras ser declarado oficialmente con esta denominación en septiembre de 1997, ha sabido aprovechar su entorno natural y su ubicación estratégica para atraer a visitantes interesados en el turismo rural y ecológico.

El Rosal, Cundinamarca
Así es El Rosal, Cundinamarca. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de El Rosal - Cundinamarca / API

Se encuentra situado a solo 20 kilómetros de la capital colombiana, en la provincia de Sabana Occidente de Cundinamarca. El trayecto desde Bogotá hasta este destino dura menos de dos horas, aunque puede presentar algunas variaciones dependiendo de varios factores como el punto y hora de partida, tráfico y condiciones climáticas, entre otros.

Su clima es templado y se destaca por los fascinantes paisajes que lo rodean, brindando a sus visitantes escenarios de relajación, conexión profunda con la naturaleza y también de diversión.

Lugares para visitar en El Rosal

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, uno de los principales atractivos del municipio El Rosal es el Parque Natural Chicaque, ideal para disfrutar actividades como senderismo, observación de aves, camping, caminatas ecológicas, cabalgatas, arborismo, tirolesa y muchas experiencias más.

El inigualable paisaje del bosque de niebla, sumado a una variada oferta de servicios de hospedaje y restaurantes, convierte a este atractivo natural en un destino único y perfecto para compartir momentos inolvidables en familia o con amigos.

Dos islas paradisíacas del Caribe colombiano ideales para desconectarse y contemplar paisajes fascinantes

En Chicaque hay más de 20 kilómetros de senderos ecológicos de distintos niveles de dificultad. Durante sus recorridos, se pueden ver más de 400 especies de aves, lo que lo transforma en un paraíso para los amantes de estas experiencias.

Para quienes desean vivir experiencias de turismo rural, el municipio también ofrece opciones de alojamiento en fincas y actividades recreativas en entornos que sorprenden con su belleza natural.

