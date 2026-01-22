Tres pueblos de Cundinamarca para conocer en este inicio de 2026

El departamento de Cundinamarca es un destino reconocido por su clima variado, su rica gastronomía y hermosos paisajes, que lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan aventura y descanso.

A continuación, tres municipios de esta región del país para conocer y disfrutar en este inicio de año.

Villeta

Villeta se ubica a 91 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima cálido y su producción de panela, por lo que es conocida como la ‘capital panelera de Colombia’ y la ‘ciudad dulce de Colombia’, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Este paraje natural es perfecto para disfrutar del tradicional paseo de olla, ideal para compartir en familia o con amigos. Además, cuenta con una línea férrea donde es posible vivir una experiencia única a bordo de carros de balineras, construidos por los mismos habitantes de la zona.

Otro sitio imperdible es el parque La Molienda. En el corazón de Villeta se encuentra este emblemático parque, rodeado de esculturas y monumentos que reflejan la identidad local. La oferta gastronómica del lugar, famosa por sus sabores tradicionales, resalta lo que muchos llaman “la dulzura de mi tierra”.

Villapinzón. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

Villapinzón

Villapinzón se ubica a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y sus paisajes montañosos, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Villapinzón tiene una altitud de aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

La riqueza del municipio, con sus montañas y cuerpos de agua, ofrece un sitio destacado para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza.

Uno de los principales atractivos es el mirador La Princesa, que tiene una gran vista de la región. Tiene un monumento a la princesa muisca, senderos y zonas verdes para el disfrute de sus visitantes.

Otro atractivo es el páramo de Guacheneque. Está ubicado en la zona rural del municipio y tiene un altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar, según el portal Conexión Bio.​

En este páramo nace el río Bogotá, una de las principales cuencas hidrográficas del centro del país, ubicada en la sabana del mismo nombre.

Gachancipá

Gachancipá está ubicado a aproximadamente 40 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación, este municipio es conocido por su clima templado y sus paisajes rurales, siendo un lugar ideal para el desarrollo agrícola y el turismo rural y cultural.

Entre sus atractivos se encuentra la iglesia de San Bartolomé, la cual fue construida en el siglo XVIII y se ha convertido en un símbolo del municipio por su historia y arquitectura. Adicionalmente, la plaza principal está rodeada de varias edificaciones coloniales.

En materia cultural, las principales festividades se celebran honor a San Bartolomé y en ellas se realizan procesiones y ferias que atraen a personas de la región.