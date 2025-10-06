El municipio de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro padre’, una joya turística con rica historia

El departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados de Colombia, es reconocido por su riqueza natural y cultural.

Entre sus 125 municipios se encuentra municipio Zipaquirá, ubicado a 55 kilómetros de Bogotá.

Su nombre proviene del título zipa, que era el gobernante de la región en tiempos precolombinos. Significa en chibcha ‘ciudad de nuestro padre’ y fue fundada el 18 de julio de 1600 por Luis Henríquez.

“Zipaquirá es conocida por su rica historia y su importancia en la minería de sal”, destaca la Gobernación de Cundinamarca.

Economía

La entidad señala que la economía de Zipaquirá se basa en la minería de sal, la agricultura y el turismo.

“La producción de sal ha sido una actividad clave desde la época precolombina y continúa siendo una fuente importante de ingresos para la región Además, la ciudad ha desarrollado una infraestructura turística robusta para atender a los visitantes nacionales e internacionales”, agrega.

El municipio, además, cuenta con diversas instituciones educativas que “ofrecen desde educación básica hasta superior. La ciudad también dispone de servicios de salud, transporte y seguridad que garantizan una buena calidad de vida para sus habitantes”.

Sitios de interés

La Catedral de Sal es uno de los atractivos turísticos más llamativos del municipio y del país.

Este lugar fue construido en antiguas minas de sal y se convirtió en un referente arquitectónico de la región. Hace años, el Ministerio de Cultura declaró a la Catedral como patrimonio cultural, religioso y ambiental de Colombia, formando parte del Parque de la Sal, un complejo turístico y cultural que está dedicado a la minería, la geología y los recursos naturales en el departamento.

Catedral de Sal de Zipaquirá. | Foto: Alexandra Ruiz

A finales de 2024, el Parlamento Andino, además, declaró este lugar como referente del Patrimonio Cultural, Natural y de Interés Histórico de la Región Andina.

La Catedral de Sal ofrece a sus visitantes diversidad de alternativas para ver y disfrutar. Las naves tienen esculturas talladas, entre las que destaca La Piedad, cuyo rostro tiene fuertes rasgos indígenas, en honor a los muiscas que primero aprovecharon la sal. También están el Ángel Guardián, tallado en 1950 por el escultor italiano Ludovico Consorte y la cruz del Nártex.

La Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca. | Foto: Grabriel Celis