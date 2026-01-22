Turismo

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca donde está la ‘montaña sagrada de la luna’

Se ubica a 74 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 5:14 p. m.
Cerro Quininí, Tibacuy, Cundinamarca
Cerro Quininí, Tibacuy, Cundinamarca Foto: Gobernación de Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es un destino ideal tanto para escapadas cortas como para viajes de varios días en los que se puede disfrutar de múltiples atractivos naturales.

Uno de sus 116 municipios es Tibacuy, ubicado en la provincia de Sumapaz y aproximadamente a 74 kilómetros de Bogotá. Esta población es reconocida por su clima templado y su entorno natural, ideal para la agricultura y turismo ecológico.

Tibacuy, en lengua chibcha, quiere decir ‘jefe oficial’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón y fue fundado en febrero de 1592.

“Situado en la cordillera Oriental, Tibacuy tiene una altitud de aproximadamente 1,600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la Gobernación de Cundinamarca.

Turismo

A solo 75 kilómetros de Manizales: así es el pueblo caldense declarado Patrimonio Cultural, famoso por sus calles coloridas

Turismo

El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Turismo

Así es la calle elegida como la más ‘cool’ del mundo en 2025; está en Latinoamérica y cada vez atrae a más turistas

Turismo

El refugio natural del oriente antioqueño, ideal para caminar, respirar aire puro y desconectarse

Turismo

Así será la participación del Valle del Cauca en Fitur 2026, uno de los escenarios más influyentes del turismo global

Turismo

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Turismo

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Turismo

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Turismo

Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

Turismo

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

Entre sus sitios de interés se encuentra el cerro Quininí, uno de los lugares más emblemáticos del territorio cundinamarqués. La palabra Quininí, de origen indígena, significa ‘montaña sagrada de la Luna’, según señala la Gobernación.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

“Este sitio fue hogar ceremonial de la comunidad panche y sigue siendo un santuario natural y espiritual que cautiva a viajeros, caminantes y buscadores de paz”, subraya la entidad.

El cerro también es una reserva forestal protectora que tiene una extensión de 1.900 hectáreas. “Su territorio combina áreas de conservación con fincas agropecuarias, especialmente cafeteras y plataneras, que conviven de manera respetuosa con el entorno”, remarca la Gobernación.

Tibacuy, Cundinamarca
Tibacuy. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibacuy en Cundinamarca

Sus paisajes y los registros arqueológicos de la cultura panche “lo convierten en un lugar privilegiado para la observación de la naturaleza, la historia viva y las tradiciones culturales del centro del país. Sus senderos demarcados permiten al visitante sumergirse en un ecosistema único”.

Para ascender a la cima del Quininí se recorre por un sendero de 4,5 kilómetros en el que se encuentran robles, bromelias, musgos y lianas. También se aprecian pinturas rupestres y formaciones rocosas.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Este era un lugar en el que los indígenas celebraban rituales de fertilidad, ofrendas a la luna y ceremonias de conexión con el cosmos.

Desde sus miradores, como la Peña del Diablo o la Cueva de los Panches se puede apreciar el Valle del Magdalena Medio, la meseta de Chinauta. También municipios cercanos como Fusagasugá, Silvania, Viotá e, incluso, el Nevado del Tolima.

“Quininí es un punto de encuentro para quienes buscan retiros espirituales, meditación, fotografía de naturaleza o simplemente desconexión. La energía que emana del lugar, sumada al cuidado de las comunidades locales que lo protegen, hacen de este cerro un emblema del ecoturismo con sentido”, agrega la Gobernación.

Más de Turismo

Cerro Quininí.

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca donde está la ‘montaña sagrada de la luna’

Salamina, Caldas

A solo 75 kilómetros de Manizales: así es el pueblo caldense declarado Patrimonio Cultural, famoso por sus calles coloridas

San Luis, Antioquia

El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Río de Janeiro, Brasil

Así es la calle elegida como la más ‘cool’ del mundo en 2025; está en Latinoamérica y cada vez atrae a más turistas

El Carmen de Viboral, Antioquia

El refugio natural del oriente antioqueño, ideal para caminar, respirar aire puro y desconectarse

Valle del Cauca, Colombia

Así será la participación del Valle del Cauca en Fitur 2026, uno de los escenarios más influyentes del turismo global

Falán, Tolima

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

San Antonio de Prado, Antioquia

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Chita, Boyacá

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Ebéjico, Antioquia

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Noticias Destacadas