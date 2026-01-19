Turismo

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

Hubo un incremento del 5,4 % en la compra de tiquetes hacia el país en el último trimestre del año pasado.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 6:09 p. m.
La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo un crecimiento del 5,4%, durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 328.406.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 35,5% del total, seguido por México (8,7%) y Brasil (7,9%). “En conjunto, estos tres mercados representaron el 52% de la venta total de tiquetes internacionales hacia el país en este periodo”, agregó la organización.

“Bogotá con 112.000 tiquetes vendidos, Medellín con 65.344 y Cartagena con 62.236, concentraron cerca del 80% de los tiquetes vendidos hacia Colombia, entre octubre y diciembre de 2025”, subrayó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

El departamento que tuvo un crecimiento del 61% en turistas internacionales en los últimos cinco años

Adicionalmente, entre los destinos con mayor crecimiento se destaca Cúcuta con un alza del 39,3% respecto al mismo periodo del año anterior. San Andrés presentó un crecimiento del 17,5%, “impulsado principalmente por los mercados de Brasil y Chile, que participaron con el 37,4% y 22%, respectivamente. Así mismo, Medellín registró un aumento del 9,3%, consolidándose como el segundo destino principal de los pasajeros en el país, después de Bogotá”.

“Un aspecto por resaltar es que el 72% de los tiquetes vendidos en el cuarto trimestre de 2025 correspondieron a viajes programados para octubre y diciembre, lo que refuerza la importancia de la temporada de fin de año para el turismo receptivo de Colombia”, puntualizó la dirigente gremial.

Aspectos como la formalización del empleo, la competitividad y la articulación público-privada se encuentran entre los principales retos del sector turístico para este 2026, de acuerdo con Anato.

La organización señaló que otro factor determinante para el turismo en el país es la seguridad y, en un contexto de cambio de gobierno, aseguró que es indispensable una “agenda sólida que incluya una mejor sinergia entre entidades, formalización y seguridad para buscar alternativas que eviten que Colombia figure en alertas o travel warnings, lo cual impacta negativamente en la llegada de viajeros internacionales”.

De la misma manera, afirmó que el fortalecimiento del viceministerio de Turismo es fundamental para mejorar la regulación y elevar la competitividad del turismo a través de mejores sistemas de información, “lo que implica la continuidad y actualización de fuentes estadísticas como como la Encuesta de Visitantes Internacionales, Encuesta Mensual de Agencias de Viajes, Encuesta de Gasto Interno de Turismo o la Cuenta Satélite de Turismo, así como la promoción de procesos de formación en idiomas, competencias laborales y especialización académica para mejorar la calidad del servicio".

