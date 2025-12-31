Los destinos internacionales que captaron el interés de los colombianos en 2025; tuvieron un gran incremento de viajeros

El número de colombianos que viajó al exterior en el periodo enero-octubre de 2025 tuvo un incremento del 3%, con 4.730.687 de viajeros, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 4.594.214.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), estos resultados muestran el dinamismo que ha presentado el turismo emisivo de Colombia a lo largo del año y el "crecimiento sobresaliente de destinos internacionales no tradicionales".

En ese sentido, los países con mayores aumentos en la llegada de colombianos durante los mismos meses fueron: Puerto Rico (+80%), Brasil (+49%), El Salvador (+46%), Francia (+37%), Turquía (+31%), Perú (+24%), Cuba (+23%), Panamá (+20%), República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+9%).

“De acuerdo con la Encuesta Trimestral Anato – ETA aplicada a las Agencias de Viajes Asociadas, los destinos más comercializados durante el tercer trimestre de 2025 fueron España, República Dominicana, México y Estados Unidos, una tendencia que coincide con los resultados de movilidad internacional de los viajeros” afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

A su vez, en cuanto a la participación total de viajeros, Estados Unidos sigue liderando como el destino más visitado con 1.3 millones de colombianos, lo que equivale al 29 % del total; seguido por España, que recibió 681.000 viajeros, con una participación del 14 % y Panamá, que alcanzó 503.000 visitantes, que representa el 11 %. República Dominicana, Perú y Ecuador también se mantienen entre los mercados destacados, consolidándose como opciones recurrentes para los colombianos.

“La mayor transformación del mercado se puede ver en que los connacionales están diversificando sus viajes y explorando nuevos destinos internacionales no convencionales, lo que evidencia mayor conectividad y una oferta turística más competitiva. Si bien celebramos el dinamismo del turismo tanto emisivo como receptivo durante el 2025, es fundamental seguir trabajando en incentivos que impulsen el turismo interno, lo que sería determinante para estimular la demanda dentro del país y fortalecer la competitividad del sector en los próximos años”, agregó la presidenta de Anato.

Incremento de visitantes internacionales en Bogotá

Un total de 1.734.681 visitantes internacionales recibió Bogotá entre enero y noviembre de este año, lo que representa un crecimiento del 2,8 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con información del Observatorio de Turismo de la ciudad, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Según la Alcaldía, estas cifras se dan un contexto de expansión sostenida del turismo en la ciudad. “De acuerdo con las proyecciones de la investigación Viajeros en Bogotá, en 2025 la capital recibirá cerca de 14.827.435 turistas, lo que representa un aumento del 5,3 % frente a 2024 (14.074.859) y un crecimiento del 20,1 % respecto a 2023, confirmando la consolidación de Bogotá como destino urbano de referencia en la región", señaló la entidad.