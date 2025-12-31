Turismo

Los destinos internacionales que captaron el interés de los colombianos en 2025; tuvieron un gran incremento de viajeros

De acuerdo con Anato, se registró un “crecimiento sobresaliente” de destinos internacionales no tradicionales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
31 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
El número de colombianos que viajó al exterior en el periodo enero-octubre de 2025 tuvo un incremento del 3%, con 4.730.687 de viajeros,
El número de colombianos que viajó al exterior en el periodo enero-octubre de 2025 tuvo un incremento del 3%, con 4.730.687 de viajeros, Foto: Getty Images

El número de colombianos que viajó al exterior en el periodo enero-octubre de 2025 tuvo un incremento del 3%, con 4.730.687 de viajeros, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 4.594.214.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), estos resultados muestran el dinamismo que ha presentado el turismo emisivo de Colombia a lo largo del año y el "crecimiento sobresaliente de destinos internacionales no tradicionales".

En ese sentido, los países con mayores aumentos en la llegada de colombianos durante los mismos meses fueron: Puerto Rico (+80%), Brasil (+49%), El Salvador (+46%), Francia (+37%), Turquía (+31%), Perú (+24%), Cuba (+23%), Panamá (+20%), República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+9%).

“De acuerdo con la Encuesta Trimestral Anato – ETA aplicada a las Agencias de Viajes Asociadas, los destinos más comercializados durante el tercer trimestre de 2025 fueron España, República Dominicana, México y Estados Unidos, una tendencia que coincide con los resultados de movilidad internacional de los viajeros” afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, a orillas del río Magdalena, que ha sido clave para el desarrollo del departamento

Turismo

Satena anuncia acuerdo estratégico para fortalecer su operación, ¿de qué se trata?

Turismo

A dos horas de Bogotá, la encantadora joya de estilo colonial y bellos paisajes para vivir experiencias únicas

Turismo

Los mejores destinos para hacer turismo gastronómico en 2026: uno de ellos está en Colombia, según prestigiosa revista de viaje

Turismo

Las cinco tendencias que marcarán el turismo en Colombia en 2026

Turismo

El país europeo al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Turismo en Bogotá: estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron la ciudad en 2025

Turismo

El pequeño municipio boyacense rodeado de ríos, cascadas y cuevas, un paraíso entre montañas perfecto para aventureros

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño de gran tradición panelera y rico en atractivos naturales, perfecto para unos días de descanso

Turismo

Cinco claves para cuidar el bolsillo y ahorrar dinero sin renunciar a las vacaciones

Las cinco tendencias que marcarán el turismo en Colombia en 2026

A su vez, en cuanto a la participación total de viajeros, Estados Unidos sigue liderando como el destino más visitado con 1.3 millones de colombianos, lo que equivale al 29 % del total; seguido por España, que recibió 681.000 viajeros, con una participación del 14 % y Panamá, que alcanzó 503.000 visitantes, que representa el 11 %. República Dominicana, Perú y Ecuador también se mantienen entre los mercados destacados, consolidándose como opciones recurrentes para los colombianos.

Los cinco destinos emergentes que han conquistando a los viajeros en Colombia durante los últimos años

La mayor transformación del mercado se puede ver en que los connacionales están diversificando sus viajes y explorando nuevos destinos internacionales no convencionales, lo que evidencia mayor conectividad y una oferta turística más competitiva. Si bien celebramos el dinamismo del turismo tanto emisivo como receptivo durante el 2025, es fundamental seguir trabajando en incentivos que impulsen el turismo interno, lo que sería determinante para estimular la demanda dentro del país y fortalecer la competitividad del sector en los próximos años”, agregó la presidenta de Anato.

Aeropuerto El Dorado
Los países con mayores aumentos en la llegada de colombianos durante los mismos meses fueron: Puerto Rico (+80%), Brasil (+49%), El Salvador (+46%), Francia (+37%), Turquía (+31%), Perú (+24%), Cuba (+23%), Panamá (+20%), República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+9%). Foto: Getty Images

Incremento de visitantes internacionales en Bogotá

Un total de 1.734.681 visitantes internacionales recibió Bogotá entre enero y noviembre de este año, lo que representa un crecimiento del 2,8 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con información del Observatorio de Turismo de la ciudad, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Según la Alcaldía, estas cifras se dan un contexto de expansión sostenida del turismo en la ciudad. “De acuerdo con las proyecciones de la investigación Viajeros en Bogotá, en 2025 la capital recibirá cerca de 14.827.435 turistas, lo que representa un aumento del 5,3 % frente a 2024 (14.074.859) y un crecimiento del 20,1 % respecto a 2023, confirmando la consolidación de Bogotá como destino urbano de referencia en la región", señaló la entidad.

Más de Turismo

Puerto Berrío, Antioquia

Los encantos del pueblo antioqueño, a orillas del río Magdalena, que ha sido clave para el desarrollo del departamento

Satena

Satena anuncia acuerdo estratégico para fortalecer su operación, ¿de qué se trata?

Guachetá

A dos horas de Bogotá, la encantadora joya de estilo colonial y bellos paisajes para vivir experiencias únicas

Turismo gastronómico

Los mejores destinos para hacer turismo gastronómico en 2026: uno de ellos está en Colombia, según prestigiosa revista de viaje

¿Cómo saber cuándo es necesario renovar el pasaporte? Conozca las circunstancias que establece la norma

Los destinos internacionales que captaron el interés de los colombianos en 2025; tuvieron un gran incremento de viajeros

Viajera planificando su próxima aventura

Las cinco tendencias que marcarán el turismo en Colombia en 2026

Belarús (Bielorrusia), Europa

El país europeo al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026, un destino ideal para el ecoturismo

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Turismo en Bogotá: estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron la ciudad en 2025

Laja Blanca, Boyacá

El pequeño municipio boyacense rodeado de ríos, cascadas y cuevas, un paraíso entre montañas perfecto para aventureros

Puerto Garza, Antioquia

El destino de Antioquia que cautiva con la atarraya más grande de Colombia, alcanza 15 metros y es símbolo de tradición

Noticias Destacadas