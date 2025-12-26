De acuerdo con un reciente informe de ProColombia, en colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y Cotelco, el país se encuentra viviendo uno de los momentos más dinámicos de su historia en el sector turístico.

En un análisis sobre la evolución del turismo entre 2019 y 2025, se identificaron cinco departamentos emergentes que han logrado conquistar a los viajeros en el territorio nacional: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima.

Estas regiones, según los datos, han duplicado e incluso triplicado su oferta formal de servicios turísticos y, al mismo tiempo, registran incrementos de hasta el 85 % en la llegada de turistas internacionales y de más del 40 % en el gasto turístico nacional.

Los departamentos fueron seleccionados por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET.

Santa Fe de Antioquia es un municipio que destaca por su belleza arquitectónica. Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio, que se enfoca en revisar la evolución del turismo desde la pandemia, muestra que Colombia atraviesa un momento de expansión turística histórica, con cerca de 114.000 prestadores con Registro Nacional de Turismo (RNT) activos en 2025.

“El turismo se está convirtiendo en una verdadera palanca de desarrollo para los territorios. Este estudio confirma que Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima están transformando su vocación turística con más oferta formal, mayor conectividad y mejores oportunidades para las comunidades", destaca Diana Morales, Ministra de Comercio, Industria y Turismo.

En este contexto, afirma que “desde el Gobierno del Cambio estamos apostándole a un turismo que genere empleo, dinamice las economías locales y lleve bienestar a las regiones”.

Experiencias que van más allá de los destinos tradicionales

Por otro lado, los resultados de este estudio evidencian que el crecimiento del turismo no se concentra únicamente en destinos tradicionalmente consolidados como Medellín o Cartagena de Indias, sino que también se manifiesta en una mayor diversificación de la oferta regional.

En este contexto, destinos emergentes como Santa Fe de Antioquia, Jericó y Jardín, en el departamento de Antioquia, así como Mompox y San Basilio de Palenque, en Bolívar, están captando cada vez más la atención de los viajeros gracias a su variada y atractiva oferta turística.

A esto se suma que, en el primer semestre de 2025, se registraron 100 millones de búsquedas de vuelos domésticos, una de las cifras más altas de los últimos años, y que el turismo interno reportó un aumento del gasto del 4,65 %, de acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo.

En cuanto a las razones por las que el estudio clasifica a estos cinco departamentos como emergentes, el informe señala que es porque todos presentan al menos tres tendencias simultáneas: una aceleración en la formalización, reflejada en el aumento de prestadores con Registro Nacional de Turismo (RNT); mejoras en la conectividad, evidenciadas en el crecimiento de pasajeros por vía terrestre y aérea, así como en las búsquedas y ventas de tiquetes hacia estos destinos.

Adicionalmente, se ha registrado un incremento sostenido del gasto turístico, tanto de viajeros nacionales como extranjeros, que en algunos casos supera el promedio nacional.