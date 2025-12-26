Turismo

Así es el pueblo patrimonio conocido por su gran producción de carrieles; un paraíso turístico a tres horas de Medellín

Este destino destaca por su colorida arquitectura y su gran oferta natural.

Redacción Turismo
26 de diciembre de 2025, 5:20 p. m.
Este es uno de los destinos para visitar en estas vacaciones en Antioquia
Este es uno de los destinos para visitar en estas vacaciones en Antioquia Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, este destino se consolida como uno de los más llamativos para visitar en un viaje por Antioquia, gracias a su amplia oferta de atractivos turísticos y planes para realizar.

Se trata de Jericó, un lindo lugar que hacer parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y que es considerado como la ‘cuna del carriel’, debido a que allí es tradicional la producción de este elemento típico de la región antioqueña.

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

El portal Turismo Antioquia Travel indica que allí las mejores guarnielerías compiten por la calidad en la producción de estos artículos en cuero, con características únicas como los bordados perfectos, terminados milimétricos y la presencia de colores brillantes que los hacen únicos. Los turistas pueden visitar algunos talleres artesanales donde se elabora este producto y conocer sobre su proceso de fabricación.

Jericó, Antioquia
Casa natal madre Laura Montoya en Jericó, Antioquia Foto: Créditos: Portal de turismo Antioquia es Mágica / API

Jericó, ubicado a tres horas de Medellín y con un poco más de 12.000 habitantes, se ha consolidado como símbolo de progreso en Antioquia. Allí nació María Laura de Jesús Montoya Upegui, la Madre Laura, educadora y misionera católica, quien fundó la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, reconocida como la primera santa del país.

El sitio web de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia indica que en esta población antioqueña hay sitios que son tradicionales y para no perderse como es el caso de la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes, que se consideran como puntos de partida, siendo lugares de reunión por excelencia del pueblo y desde donde se aprecia el entorno urbano de esta región paisa.

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Desde estos sitios, los viajeros tienen la posibilidad de apreciar casas de dos niveles de múltiples colores y diversidad de inmuebles representativos de la época republicana y de la colonización antioqueña. Allí se observan balcones coloridos de las casonas, zócalos y grandes puertas y ventanas talladas en madera.

Jericó, Antioquia
Jericó destaca por su belleza colonial. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en Jericó?

Este pueblo antioqueño tiene una gran riqueza religiosa, por lo que uno de los planes es hacer un recorrido por la red de iglesias que están dentro del casco urbano y que tiene un gran valor histórico y cultural.

De igual forma, está la casa natal de la Madre Laura, que permite tener una experiencia espiritual inolvidable. Está ubicada a cuatro cuadras del parque principal y se ha consolidado como referente turístico de Jericó.

Para los amantes de la naturaleza está el Morro El Cristo, un sitio ideal para tener una linda panorámica de Jericó. Turismo Antioquia Travel recomienda ver desde allí los atardeceres que resultan mágicos. Está ubicado a unos 15 minutos del parque principal y es de fácil acceso para cualquier turista. Una caminata hacia ese lugar es ideal para tener contacto con la naturaleza y disfrutar de su ambiente tranquilo.

