Turismo

Colombia proyecta cerrar 2025 con 21,7 millones de viajeros y fortalece destinos con apoyo suizo

El Ministerio de Turismo asegura que hay un crecimiento sostenido del sector, mientras el programa Colombia Más Competitiva impulsa experiencias turísticas sostenibles en Quindío, La Guajira, Huila y Magdalena.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 3:12 p. m.
Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia
Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Quindío – Paisaje cordillerano

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Quindío, uno de los Paisajes Culturales Cafeteros patrimonio de la humanidad, ha fortalecido su oferta turística con apoyo de Colombia Más Competitiva. El programa permitió un crecimiento de +88% en turistas nacionales y +135% en internacionales.

“A través de formación en empaquetamiento, costeo, marketing, sostenibilidad y herramientas digitales, 130 unidades productivas fueron fortalecidas, 55% de las ofertas lideradas por mujeres, y se han creado o mejorado 15 experiencias turísticas en las cuales se generaron 38 empleos y 639 fueron mejorados o retenidos”, informó la entidad.

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

La Guajira – Aventura mágica

La Guajira ha avanzado en la diversificación de su oferta turística con el 55% de mujeres participantes en la segunda fase del programa.

“130 empresas fortalecidas implementaron planes de sostenibilidad. Ahora, buscando diversificar la oferta, se crearon o mejoraron 13 experiencias turísticas y creció el uso de canales digitales y herramientas de promoción”, detalló MinCIT. Además, el 61,5% de los participantes reportó aumento en sus ingresos.

Turismo

Así es el ‘pulmón verde’ de Risaralda, un encantador destino rodeado de bosques, ríos y cascadas, perfecto para días de descanso

Turismo

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

Turismo

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

Turismo

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Turismo

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Turismo

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Contenido en colaboración

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia
Los desiertos y las playas de La Guajira son únicos. Destinos ideale en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Huila – San Agustín, turismo competitivo

San Agustín, reconocido patrimonio arqueológico, registró un aumento del 136% en turistas internacionales y un crecimiento del gasto promedio por visitante de COP $408.250 en 2022 a COP $1.172.000 en 2024. Según el MinCIT, estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento empresarial liderado mayoritariamente por mujeres, la creación del Comité del Destino y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad basadas en estándares globales del GSTC.

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Magdalena – Macondo Natural II

En Magdalena, el programa Colombia Más Competitiva ha impulsado un modelo multidestino que integra cultura y naturaleza. “El proyecto registró un crecimiento excepcional: +61,49% en ingresos de empresas beneficiarias, +50,27% en ventas de servicios turísticos sostenibles y un incremento del 169% en el gasto promedio del visitante. Con 324 empleos retenidos o mejorados, 83 empresas fortalecidas (47% lideradas por mujeres), 17 nuevos productos turísticos creados y más del 93% de las empresas usando medios de pago digitales”, indicó el MinCIT.

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia
Homenaje a Gabriel García Márquez con sus mariposas amarillas Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Cooperación suiza y perspectivas del turismo

Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia, destacó: “El turismo colombiano está entrando en una nueva etapa: más sostenible, más competitivo y profundamente conectado con sus territorios. Los resultados que hoy vemos en destinos como Magdalena, donde, gracias al trabajo articulado del proyecto el gasto turístico creció un 169% y 83 empresas han sido fortalecidas para avanzar en procesos de digitalización y desarrollo de nuevos productos, confirman que Colombia tiene las condiciones para posicionarse como un referente regional en turismo sostenible. Desde la cooperación suiza, a través del programa Colombia + Competitiva, implementado por Swisscontact, estamos promoviendo una articulación efectiva entre el sector público, el privado y las comunidades locales, con el fin de asegurar que esta transformación sea sostenible en el tiempo y llegue a más regiones. Hoy Colombia no solo recibe más viajeros: está creando experiencias de valor que generan empleo, fortalecen el liderazgo de las mujeres empresarias y contribuyen activamente a la protección del patrimonio natural y cultural del país”.

El MinCIT proyecta que en 2025 Colombia alcanzará más de 21,7 millones de movimientos de viajeros, incluidos más de 3,2 millones de turistas internacionales, con miras a superar los 40 millones de pasajeros en 2026.

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia
Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Mas de Turismo

Cultivo de café

Así es el ‘pulmón verde’ de Risaralda, un encantador destino rodeado de bosques, ríos y cascadas, perfecto para días de descanso

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia

Colombia proyecta cerrar 2025 con 21,7 millones de viajeros y fortalece destinos con apoyo suizo

Lago de Tota

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

La Tebaida, Quindío

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

Saboyá, Boyacá.

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Caldas, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Puerto Triunfo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

El espino, BOyacá

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Cartagena de Indias

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Noticias Destacadas