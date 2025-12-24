Colombia proyecta cerrar 2025 con 21,7 millones de viajeros y fortalece destinos con apoyo suizo

Quindío – Paisaje cordillerano

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Quindío, uno de los Paisajes Culturales Cafeteros patrimonio de la humanidad, ha fortalecido su oferta turística con apoyo de Colombia Más Competitiva. El programa permitió un crecimiento de +88% en turistas nacionales y +135% en internacionales.

“A través de formación en empaquetamiento, costeo, marketing, sostenibilidad y herramientas digitales, 130 unidades productivas fueron fortalecidas, 55% de las ofertas lideradas por mujeres, y se han creado o mejorado 15 experiencias turísticas en las cuales se generaron 38 empleos y 639 fueron mejorados o retenidos”, informó la entidad.

A cuatro horas de Bogotá: el rincón tranquilo de Boyacá, ideal para escapadas de frío, naturaleza y planes de aventura

La Guajira – Aventura mágica

La Guajira ha avanzado en la diversificación de su oferta turística con el 55% de mujeres participantes en la segunda fase del programa.

“130 empresas fortalecidas implementaron planes de sostenibilidad. Ahora, buscando diversificar la oferta, se crearon o mejoraron 13 experiencias turísticas y creció el uso de canales digitales y herramientas de promoción”, detalló MinCIT. Además, el 61,5% de los participantes reportó aumento en sus ingresos.

Los desiertos y las playas de La Guajira son únicos. Destinos ideale en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Huila – San Agustín, turismo competitivo

San Agustín, reconocido patrimonio arqueológico, registró un aumento del 136% en turistas internacionales y un crecimiento del gasto promedio por visitante de COP $408.250 en 2022 a COP $1.172.000 en 2024. Según el MinCIT, estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento empresarial liderado mayoritariamente por mujeres, la creación del Comité del Destino y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad basadas en estándares globales del GSTC.

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Magdalena – Macondo Natural II

En Magdalena, el programa Colombia Más Competitiva ha impulsado un modelo multidestino que integra cultura y naturaleza. “El proyecto registró un crecimiento excepcional: +61,49% en ingresos de empresas beneficiarias, +50,27% en ventas de servicios turísticos sostenibles y un incremento del 169% en el gasto promedio del visitante. Con 324 empleos retenidos o mejorados, 83 empresas fortalecidas (47% lideradas por mujeres), 17 nuevos productos turísticos creados y más del 93% de las empresas usando medios de pago digitales”, indicó el MinCIT.

Homenaje a Gabriel García Márquez con sus mariposas amarillas Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva

Cooperación suiza y perspectivas del turismo

Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia, destacó: “El turismo colombiano está entrando en una nueva etapa: más sostenible, más competitivo y profundamente conectado con sus territorios. Los resultados que hoy vemos en destinos como Magdalena, donde, gracias al trabajo articulado del proyecto el gasto turístico creció un 169% y 83 empresas han sido fortalecidas para avanzar en procesos de digitalización y desarrollo de nuevos productos, confirman que Colombia tiene las condiciones para posicionarse como un referente regional en turismo sostenible. Desde la cooperación suiza, a través del programa Colombia + Competitiva, implementado por Swisscontact, estamos promoviendo una articulación efectiva entre el sector público, el privado y las comunidades locales, con el fin de asegurar que esta transformación sea sostenible en el tiempo y llegue a más regiones. Hoy Colombia no solo recibe más viajeros: está creando experiencias de valor que generan empleo, fortalecen el liderazgo de las mujeres empresarias y contribuyen activamente a la protección del patrimonio natural y cultural del país”.

El MinCIT proyecta que en 2025 Colombia alcanzará más de 21,7 millones de movimientos de viajeros, incluidos más de 3,2 millones de turistas internacionales, con miras a superar los 40 millones de pasajeros en 2026.

Destinos competitivos que impulsan el turismo de los más de 21,7 millones de viajeros en Colombia Foto: Swisscontact / Colombia Más Competitiva