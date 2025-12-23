No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

El Eje cafetero se ha consolidado como uno de los destinos imperdibles para visitar, ya sea por vacaciones o en un fin de semana. Este territorio les brinda a los viajeros una amplia oferta de atractivos entre históricos, culturales, naturales y gastronómicos.

Es una región que ningún viajero debería perder la oportunidad de conocer, pues además de su belleza, tiene otra serie de encantos como, por ejemplo, la tranquilidad y la amabilidad de su gente.

Cinco planes para hacer en Filandia, pueblo del Eje Cafetero reconocido por la ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo

Para los amantes de la naturaleza y los aventureros hay muchos lugares que pueden disfrutar, que permiten realizar actividades al aire libre y que brindan experiencias únicas.

Uno de ellos es el Valle del Cocora, donde abundan las palmas de cera, reconocidas como el árbol nacional de Colombia; pero no es el único sitio en el Eje Cafetero para apreciar estos imponentes árboles que le dan un toque especial al paisaje.

En San Félix son muchas las actividades para realizar, además de apreciar el bosque de la palma de cera. Foto: Getty Images

En el municipio de Salamina se encuentra el corregimiento de San Félix, el cual alberga uno de los bosques naturales de palma de cera más grandes del mundo, según información de la Alcaldía Municipal de Salamina. Se trata del Valle de la Samaria, un lugar que destaca no solo por su belleza paisajística, sino por lo que significa para la conservación de este árbol y de diferentes especies de aves.

Este acogedor destino está ubicado a 2.823 metros sobre el nivel del mar, en el norte del departamento de Caldas, a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Salamina y a unas tres horas de Manizales.

Tres sitios turísticos que enamoran a los viajeros en el Eje Cafetero, ideales para visitar en temporada de vacaciones

Su clima es frío, con una temperatura promedio de 14 grados centígrados y es conocido como “El paraíso del Norte”, apelativo que se debe a sus paisajes, los cuales registran una gran belleza.

Su gente pujante, trabajadora, humilde, sencilla y comprometida con la región, hace que los visitantes se enamoren de estas tierras. En el Valle de la Samaria los turistas se deleitan con hermosas vistas sobre las montañas, además de realizar recorridos a caballo o actividades como senderismo y avistamiento de aves, entre las que se destacan el Andigena nigrirostris, también conocido como tucancito de páramo y el Leptosittaca branickii o perico paramuno, según el portal Viaja por Colombia.

El avistamiento de aves es una de las actividades para desarrollar en San Félix, corregimiento de Salamina, en Caldas. Foto: Procolombia

En la zona también hay diferentes opciones de alimentación y de alojamiento como camping, glamping y cabañas que ofrecen algunos prestadores de servicios turísticos.

¿Cómo llegar a este destino?

Para llegar hasta este lugar, los viajeros deben ir primero hasta Salamina, uno de los Pueblos Patrimonio de Colombia, a un poco más de dos horas de Manizales, y desde allí tomar la vía que conduce a Marulanda. El recorrido hasta San Félix es de aproximadamente 90 minutos.

En este pequeño poblado se puede visitar el parque principal y disfrutar de deliciosos productos lácteos, pues es una zona lechera, en la que es posible conocer y disfrutar de esta actividad.