Un incremento del 5,7% registraron las reservas aéreas hacia Colombia para el periodo entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en comparación a lo registrado un año antes.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), con esta cifra el país se consolida como el segundo destino con mayor demanda entre los mercados de la región analizados, solo después de México, que registró un aumento del 4,2% en reservas. Costa Rica, Perú y Chile ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Adicionalmente, el 87,7% de las reservas se concentraron en noviembre, diciembre y enero, siendo diciembre el de mayor cantidad, con más de 260 mil reservas.

“Colombia se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos de los viajeros y esto se ve reflejado no solo en las cifras positivas de las reservas aéreas hacia nuestro país en los próximos meses, sino en que hay una mayor planificación por parte de los viajeros, pues el 39,6% de las reservas se realizaron con cuatro meses de anticipación o más”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Esta organización agregó que entre los principales mercados con interés en Colombia encuentran Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá. De igual manera, los destinos que se destacan por los mayores crecimientos interanuales son Brasil (+61%), España (+25%), Perú (+21%), Alemania (+15%), Argentina (+14%), Puerto Rico (+13%) y México (+10%).

Por otra parte, entre enero y octubre de 2025 se registraron 82.7 millones de búsquedas de vuelos hacia Colombia, lo que corresponde a un aumento del 13,5% frente al mismo periodo de 2024, reflejando una mayor intención de viaje hacia el país.

Entre enero y octubre de 2025, se registraron 82.7 millones de búsquedas de vuelos hacia el país. | Foto: Getty Images

Turismo en Colombia: Gobierno prevé cierre de año con cifras récord

Según las proyecciones entregadas por Migración Colombia, el país cerrará este 2025 con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, un incremento del 6 % frente al año pasado.

“Estas cifras representan un crecimiento frente a 2024, impulsando el desarrollo económico, la inversión extranjera y nuevas oportunidades para miles de familias”, dijo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que estima que, para la temporada alta entre diciembre de 2025 y enero de 2026, exista un incremento adicional de 123.000 movimientos mensuales, uno de los aumentos más destacados de la última década.