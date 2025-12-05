Los deportes extremos son una opción muy popular entre quienes buscan emociones fuertes y un contacto cercano con la naturaleza. La adrenalina y la conexión con el entorno natural son experiencias que muchos desean vivir, y Cundinamarca se presenta como un destino ideal para este tipo de actividades.

Su geografía hace de esta región un destino ideal para el desarrollo de este tipo de actividades. Tanto las montañas, como los senderos, los ríos caudalosos, las rocas, y cascadas, brindan el escenario perfecto para los más aventureros.

Estas condiciones brindan la oportunidad de realizar actividades como trekking, escalada, rafting, canotaje, torrentismo, canopy y parapente, entre otras y lo mejor es que hay varios lugares que están muy cerca de Bogotá, tal como lo destaca el portal oficial Colombia Travel. Estos son tres destinos cerca de la capital para tener en cuenta.

En Tobia se puede practicar torrentismo. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

La oferta de Tobia

A dos horas de Bogotá se encuentra el municipio de Tobia y en este destino, la oferta de actividades extremas es amplia: desde rafting y canotaje en sus rápidos, hasta rapel y torrentismo en sus imponentes cañones. Allí los aventureros también tienen la posibilidad de disfrutar de paintball, canyoning, cabalgatas y caminatas por sus senderos naturales. Sin lugar a dudas, es un sitio ideal para quienes buscan explorar nuevas emociones y desconectarse en un entorno lleno de belleza y desafíos.

Parapentismo en Sopó

Más cerca de Bogotá, en la sabana, se encuentra Sopó, un destino en el que existen diversos senderos para realizar caminatas en el Parque Natural Pionono. Allí se puede subir caminando hasta 3.250 metros de altura. Desde la cima se puede observar la Sabana de Bogotá. Estas rutas son ideales para el turismo ecológico, el avistamiento de aves y el paisajismo.

Sin embargo, la principal actividad de aventura para realizar en este municipio es el parapentismo. Este deporte extremo consiste en despegar de un punto alto con el fin de realizar un descenso controlado. Para el desarrollo de esta actividad hay diversos planes, horarios y alternativas para aventurarse a volar muy alto.

El parapente es uno de los deportes extremos que se realiza en Sopó. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Escalada en Suesca

También al norte de la capital se encuentra el municipio de Suesca, un territorio caracterizado por sus rocas para realizar escalada en diferentes niveles. Sin embargo, también existen senderos para disfrutar de la naturaleza y sitios de camping. Es recomendable contratar a un guía profesional para descubrir caminos antiguos y para conocer la historia de este emblemático municipio.