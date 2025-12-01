Así es el Charco La Nutria, una joya natural oculta en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá

Disfrutar de entornos naturales mágicos cerca de Bogotá sí es posible gracias a la cercanía de varios pueblos de Cundinamarca, un departamento que se destaca por su riqueza histórica y cultural, así como por la amplia variedad de atractivos turísticos que ofrece, muchos de ellos rodeados por una exuberante vegetación.

Uno de estos lugares que cautiva con su belleza y entorno tranquilo es el Charco La Nutria, ubicado al norte del municipio de Caparrapí, a 23 kilómetros vía San Pablo, vereda El Tostado.

Para llegar a este atractivo natural, según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web, los visitantes deben emprender una breve y hermosa caminata que permite contemplar la gran diversidad de flora y fauna que caracteriza a esta encantadora población cundinamarquesa.

Este lugar, ideal para relajarse, también suele atraer a los aventureros que buscan disfrutar de la naturaleza o compartir el tradicional paseo de olla, una costumbre muy arraigada en la cultura colombiana, especialmente durante la temporada de fin de año.

Otros sitios imperdibles en Caparrapí

Si se anima a visitar este pueblo de Cundinamarca, hay otros sitios de interés que puede conocer como El Paraíso del Lajón, considerado como el mejor sitio de la región. Allí es posible pasar un día de esparcimiento y descanso en familia.

Para disfrutar de una experiencia inolvidable, este destino cuenta con piscina con cascada, zona de playa y jacuzzi para hidromasajes.

Charco La Nutria en Caparrapí, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca / API

Además, cuenta con un espacio pensado especialmente para los niños y de un restaurante donde es posible saborear algunos de los mejores platos del departamento, junto con opciones a la carta que amplían el menú y se ajustan a los gustos de cada viajero.

Este sitio de interés para visitar en Caparrapí se encuentra situado en la ruta del sol, a un kilómetro de Dindal, en la quebrada El Lajón, kilómetro 29.

A estos encantos del municipio se suma el árbol que lleva su mismo nombre, una especie única en su género del Hemisferio Oriental. Su nombre científico es Acotea Caparrapí y en la medicina tradicional se ha usado durante varias generaciones para tratar diferentes lesiones y otras molestias que pueden afectar la salud.

Laguna (imagen de referencia) | Foto: Getty Images