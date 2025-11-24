Suscribirse

Turismo

El pueblo de Cundinamarca conocido por su clima frío y sus pintorescos paisajes, un destino ideal para el turismo ecológico

Está ubicado a 90 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
24 de noviembre de 2025, 11:32 p. m.
Machetá, Cundinamarca.
Machetá, Cundinamarca. | Foto: Gobernación de Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca atrae a numerosos visitantes gracias a la belleza de sus municipios y sus grandes atractivos naturales.

Uno de estas poblaciones es Machetá, ubicada en la provincia de Almeidas y a aproximadamente 90 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Este municipio es conocido por su clima frío y sus pintorescos paisajes andinos, siendo un lugar ideal para la agricultura y el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Contexto: Así es el municipio menos poblado de Cundinamarca, un destino acogedor e ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

“Situado en la cordillera Oriental, Machetá tiene una altitud de aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

Historia

La historia de Machetá se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. Su nombre en lengua muisca significa ‘vuestra honrosa labranza’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón.

La población fue fundada en julio de 1593 por el oidor Miguel de Ibarra. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII. fue erigida la primera parroquia con el nombre de Nuestra Señora de La Candelaria.

De acuerdo con información de la alcaldía de municipio, en 1911 fue demolida la iglesia colonial para iniciar la construcción de la iglesia parroquial actual, “sobre plano del arquitecto Jacinto Hernández; la construcción fue terminada el 31 de octubre de 1950 por el padre Neftalí Corredor”.

Machetá es conocido como la Puerta de Oro del Valle de Tenza, debido a que “en esta comarca se inicia la formación del Valle de Tenza, formado por los municipios de Machetá, Manta y Tibirita en Cundinamarca, y en Boyacá los municipios de Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, Sutatenza y Tenza”, agrega la Alcaldía.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Papa - cultivo de papa
La papa se cultiva en el municipio. | Foto: Getty Images

Atractivos

La laguna del Cerro es una principales atracciones naturales del municipio, ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo más grande de Cundinamarca, un destino con gran riqueza natural a cuatro horas de Bogotá

Otros lugares destacados son la quebrada de la Tócola y los termales Los Volcanes.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es también un sitio imperdible, el cual se ha convertido en un símbolo del municipio.

En materia cultural, se destacan las ferias y fiestas como uno de uno de los principales eventos del municipio y que atrae a numerosos visitantes cada año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las lujosas ruanas boyacenses que le están dando la vuelta al mundo

2. ¿Quién es la nepo baby que quiere revolucionar a Vogue?

3. Así nació ‘La parranda es pa’ amanecer’, el himno que despierta a Colombia cada diciembre

4. Daniel Briceño deja claro que no está inhabilitado para aspirar al Congreso. Estos son los motivos

5. Conozca a la nueva generación Jet-set: tres jóvenes colombianos comprometidos con el país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaCundinamarca destinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.