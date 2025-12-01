Así se vivió la inauguración del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, un tour imperdible y lleno de identidad

La Navidad se empezó a sentir con fuerza en Boyacá desde la noche del domingo 30 de noviembre, tras la inauguración oficial del alumbrado en el histórico Puente de Boyacá. Este lugar emblemático, cargado de simbolismo y tradición, da inicio a un recorrido imperdible cargado de identidad, luces y la magia que caracteriza esta temporada.

“Este año, el mejor regalo que puede darse cualquier colombiano es vivir esta linda temporada en nuestro hermoso departamento”, expresó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reiterando el encanto de Boyacá como un destino turístico acogedor y perfecto para compartir en familia.

El evento, que llenó de luz el departamento, tuvo múltiples sorpresas para recibir a las y los colombianos en la época más linda del año, ofreciendo una noche llena de tradición y música con la participación de Andrés Cepeda, Sergio Jiménez y Franko.

¿Cómo organizar su recorrido por Boyacá en Navidad?

De acuerdo con la Gobernación de Boyacá, el parque donde se encendió el alumbrado navideño en el departamento estará abierto de 10:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente, y la feria ‘Boyacá, Luz de Navidad’ funcionará de lunes a jueves entre 4:00 p. m. y 2:00 a. m., y de viernes a domingo hasta las 4:00 a. m.

El ingreso será exclusivamente peatonal por los accesos señalizados y es fundamental seguir el recorrido establecido dentro del parque para vivir una mejor experiencia. “Este servicio comprende en la ruta: Tunja - Puente de Boyacá - Tunja”, explica.

Para quienes desean visitar Boyacá en temporada navideña desde Bogotá, la capital colombiana, agencias de viaje como Conexión Natural, Caminatas Ecológicas, ofrecen paquetes turísticos desde $160.000 COP por persona, incluyendo transporte por los pueblitos: Corrales, Nobsa, Tibasosa, Pueblito Boyacense y Puente de Boyacá.

Además, durante el viaje se realizan actividades de integración, rifas, aguinaldos y se ofrece refrigerio, así como ingreso VIP al Pueblito Boyacense —rápido y sin largas filas—, entre otros beneficios.

Todo esto acompañado por guías especializados que no solo garantizan una experiencia segura, sino que permiten a los visitantes comprender el significado de esta tradición navideña en la región, que llena de orgullo a sus habitantes.