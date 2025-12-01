La magia de la Navidad ya se empieza a sentir en cada rincón de Bogotá, ofreciendo una oferta de entretenimiento y cultura bastante atractiva para compartir en familia, con amigos o en pareja, entre escenarios iluminados y cargados de alegría.

Uno de esos lugares es el Jardín Botánico José Celestino Mutis que, como cada año, presenta una programación o experiencia especial con propuestas que se caracterizan por su combinación de luces, naturaleza y arte.

En este contexto, para este año, este icónico recinto de la ciudad abre sus puertas para vivir un recorrió único llamado La Magia Natural, que contará con estaciones temáticas, presentaciones artísticas y actividades culturales.

La ruta se podrá disfrutar del 7 al 23 de diciembre, con un horario de atención al público que irá de 5:00 a 8:00 p. m. Durante estas jornadas los visitantes podrán recorrer el Jardín iluminado y participar de talleres, cuenteros, cine, carnaval y una puesta en escena con grupos musicales y reconocidos cantantes.

Ingreso y boletería

Magia Natural se inaugurará oficialmente el próximo sábado 6 de diciembre, de 3:00 a 5:00 p. m., con la participación del colectivo artístico CHIKANÁ, un grupo de músicos que se unieron para crear canciones originales, integrado por artistas como Ilona, Natalia Bedoya, Ángel Lebrón, Iván Ortega, entre otros.

La cascada iluminada del Jardín Botánico de Bogotá | Foto: Créditos: Jardín Botánico de Bogotá / API

Las tarifas para acceder al recorrido son las siguientes:

Niños y niñas de 0 a 5 años - Entrada libre

Niños y niñas entre los 6 años y 12 años - $6.300 COP.

Personas mayores de 13 años - $10.000 COP.

Estos valores aplican para todo el día e incluyen el acceso a las actividades de la agenda de Navidad, educativa y cultural.

¿Cómo adquirir las boletas?

En la taquilla se pueden comprar las entradas hasta las 7:00 p.m. Es importante tener en cuenta que no se ofrecen descuentos o exenciones de ningún tipo.

Por otro lado, se debe tener presente que la tarifa incluye la entrada general al Jardín, no aplica para la entrada al Tropicario.

¿Qué ofrece este recorrido?

Este año, el Jardín Botánico de Bogotá presenta una ruta compuesta por siete estaciones imperdibles, todas perfectas para capturar fotos inolvidables. Cada una cuenta con su propia atmósfera y actividades especiales según la programación del día. Estas son:

Villa mágica del Jardín

Estación 70 años de una memoria viva

Cabaña de los deseos

Plazoleta de la fantasía natural

El bosque de los regalos

Entre nubes

Cascada encantada

¿Se pueden ingresar mascotas?

Una de las preguntas más frecuentes esta Navidad en Bogotá es si las mascotas pueden entrar al Jardín Botánico.