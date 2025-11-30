Esta es la ciudad donde la Navidad dura los 365 días del año; así puede visitarla

La época de diciembre en una de las tradiciones más esperadas del año, debido a que en este mes se festeja la Navidad, una celebración que reúne a miles de habitantes alrededor del mundo.

Cada año, las familiares se reúnen en sus casas para disfrutar de comida, bailes, juegos y así pasar un rato agradable. Sin embargo, existe un lugar en el mundo donde la Navidad dura los 365 días.

Se trata de la región de Laponia, al norte de Finlandia. Allí se encuentra Rovaniemi, que con el paso de los años se ha convertido en la ciudad natal oficial de Papá Noel o también conocido como Santa Claus.

Este lugar parece sacado de un cuento de fantasía, donde la magia cobra vida. Sus bosques árticos cubiertos de nieve hacen que el paisaje se convierta en el lugar ideal para vivir una experiencia única.

El pueblo de Papá Noel es una gran atracción turística en Rovaniemi | Foto: Getty Images

En esta época del año, el invierno pinta por completo la ciudad de blanco, lo que lo hace más especial para los turistas, debido a que las decoraciones navideñas logran transportarlos a la esencia de la Navidad.

Según El Confidencial, en el año 2010 Rovaniemi fue reconocida como ‘la ciudad oficial de Santa Claus’, donde este personaje principal de la Navidad se convierte en realidad.

De acuerdo con National Geographic, anualmente este lugar atrae a más de 500.000 visitantes de todos los rincones del mundo, tanto adultos y en especialmente a niños.

Vista aérea del Pueblo de Papá Noel de Rovaniemi cubierto de nieve. | Foto: Getty Images

Entre sus atractivos se encuentran múltiples tiendas, restaurantes y espacios temáticos que ofrecen experiencias navideñas únicas. Además, según National Geographic, las reuniones y sesiones fotográficas con Santa, los avistamientos de auroras boreales y los paseos en renos conforman una aventura exclusiva, enriquecida por la cálida hospitalidad de Laponia.