¿Cuándo se enciende el alumbrado de Navidad en Bogotá? Conozca la fecha y lugar donde se realizará este espectáculo

En diciembre, Bogotá se transforma por completo al igual que muchos destinos del país y del mundo, llenando de colores y numerosos adornos sus sitios más emblemáticos, así como avenidas principales y otros espacios, anunciando la llegada de la Navidad.

Por eso, con el propósito de invitar a visitantes y locales a recorrer sus espacios, la ciudad se prepara para encender sus alumbrados navideños el próximo 5 de diciembre, según informó la Secretaría de Cultura.

Esta entidad presentó una programación especial de temporada que va del 5 al 23 de diciembre “pensada para todo tipo de público con actividades en cuadras, barrios, plazas y parques, que van desde espectáculos de talla mundial que mezclan artes escénicas, tecnología, luces y sonidos de altísima calidad; hasta novenas que celebran la tradición, la gastronomía, el encuentro y los lazos vecinales”.

Punto de encuentro y novedades

Este año la celebración iniciará con el Gran Encendido de la Iluminación en el Parque Metropolitano El Tunal, que contará con más de un kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura con un show de luces láser.

Las puertas de este espacio se abrirán a partir de las 4:30 p.m., recibiendo a cientos de ciudadanos que podrán gozar de presentaciones musicales como la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, ambos nominados al Premio Grammy.

Este año la Navidad en Bogotá nos invita a imaginar y a construir el futuro de la ciudad que queremos.



El 5 de diciembre, se prenderá la iluminación de Navidad en el Parque El Tunal con un árbol de Navidad de 56 metros de altura y más de 1 km de andenes iluminados.



Los invito… pic.twitter.com/48SHV9WRyh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 26, 2025

También estarán Los Diablitos del Vallenato; la Banda Filarmónica de Bogotá con la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; entre otras agrupaciones locales y nacionales como Laura Kalop, autora de la canción de la Navidad es Cultura 2025.

Durante la jornada, llegará un momento en el que se realizará el emocionante conteo regresivo que dará inicio oficial a esta época decembrina en la capital colombiana.

“Este año la ‘Navidad es Cultura 2025′ en Bogotá nos invita a imaginar y construir el futuro de la ciudad que deseamos y merecemos, y a unirnos alrededor de la cultura, el arte y la creatividad", destacó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Asimismo, extendió una invitación para disfrutar de la programación inolvidable que se tomará a Bogotá entre el 5 y el 23 de diciembre, con un total de 670 actividades y más de 4.300 artistas encargados de llenar cada rincón de emoción, esperanza y magia.

Otros eventos navideños que se podrán disfrutar en Bogotá

Una ciudad imaginada” - Plaza de Bolívar

Este show tendrá lugar los días 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre, con 27 de 35 minutos. Los horarios en los que se manejarán estas presentaciones serán de 6:30 p.m. - 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

“Más allá de las nubes” - Plaza Cultural La Santamaría

Los días 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre, los ciudadanos podrán disfrutar este espectáculo en dos horarios - 7:00 p.m. - 9:00 p.m. -, acumulando un total de 18 funciones de 35 minutos.

“Un ritmo, muchas voces” - Parque Metropolitano El Tunal

Quienes deseen disfrutar este espectáculo podrán hacerlo del 17 al 23 de diciembre en los horarios de 7:00 p.m. y 9:00 p.m. En total serán 14 funciones.

Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá - Movistar Arena

Más de 1.500 personas mayores bailarán al ritmo de las canciones en vivo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez el 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m.