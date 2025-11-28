¿Por qué la bicicleta sigue siendo el regalo más emotivo de la Navidad?

Para muchas personas la primera bicicleta no es solo un regalo, es un recuerdo imborrable de la infancia. Y la Navidad es el mejor momento para obsequiarla. Aunque existe toda una variedad de marcas en el mercado nacional, GW se ha posicionado como una de las más queridas por los colombianos, gracias a su calidad, precios competitivos y su apuesta por llegar a diferentes regiones del país.

Como parte de su estrategia para conquistar el mercado, la marca ha incorporado un gran componente de innovación, con características de materiales, tecnología, geometrías y prestaciones diferenciales. GW hoy cuenta con un portafolio muy amplio para todos los públicos, desde bebés que apenas están aprendiendo a caminar, pasando por niños, niñas y adolescentes, hasta adultos de cualquier edad.

Con presencia en más de 10 países, GW busca que más niños del país tengan la oportunidad de recibir este regalo en Navidad. Por eso, dentro de su catálogo, cuenta con bicicletas de niños desde los 130.000 pesos con la mayor calidad y componentes muy livianos, para que las familias encuentren la mejor opción para sus hijos.

Mariana Pajón, imagen de la campaña de GW. | Foto: GW Bicicletas - API

“Este es un regalo profundamente emotivo. Cuando uno cierra los ojos es capaz de recordar la primera bicicleta que tuvo, lo que sintió y la emoción de aprender a montar”, expresó Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, quien subrayó que, con los años, la bicicleta se convierte no solo en un juguete, sino en un vehículo para ir al colegio, la universidad, hacer deporte o reunirse con amigos.

Santiago Velásquez, gerente corporativo de GW, afirmó que una bicicleta también es una herramienta de educación, pues a medida que los niños la van usando más, generan cierta autonomía e independencia para la vida. Además de que pedalear es una fuente de salud y desarrollo en la infancia. La evidencia científica ha demostrado que esta actividad mejora el sueño, ejercita el corazón, reduce el estrés, mejora el proceso cognitivo, la motricidad, el ánimo y ayuda a controlar el peso.

GW mantiene viva la tradición de regalar bicicletas. Con un portafolio desde 130.000 pesos y varias iniciativas sociales, la marca busca que todos puedan disfrutarla. | Foto: GW Bicicletas - API

Desde GW destacaron que este regalo también es una forma de alejar a los niños de una vida frente a la pantalla. La bicicleta les permite explorar, jugar, divertirse y desarrollar hábitos saludables.

Explorando en Bici

Desde hace un tiempo, GW ha desarrollado junto a Correcaminos el programa ‘Explorando en Bici’ en cinco departamentos del país. Su meta: entregar más de 2.700 bicicletas a niños de bajos recursos. “Nuestro objetivo es pensar en grande y devolver a las comunidades y a Colombia todo el cariño que nos han dado a través de estas bicicletas que estamos donando”, manifestó el gerente corporativo de GW.

Estas unidades se entregarán a través de clubes, escuelas deportivas o desde las Secretarías de Deporte, en donde las condiciones son difíciles y los menores deben caminar hasta por dos horas para llegar a sus escuelas. La iniciativa también va de la mano con los profesores, para que los menores puedan aprender a montar y aprovechen al máximo este recurso.