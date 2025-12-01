Así surgió el pueblo antioqueño que en sus inicios le rendía homenaje a un príncipe de España con su nombre

Ubicado en la subregión suroeste, a apenas 39 kilómetros de Medellín, se encuentra una verdadera joya histórica y patrimonial que ha sido clave para impulsar el progreso y el crecimiento del departamento de Antioquia: se trata del municipio de Amagá.

El territorio que ocupa esta población inicialmente estuvo habitado por los pueblos indígenas Omogaes y Sinifanáes. En 1788, Miguel Pérez de la Calle, oriundo de Medellín, solicitó al oidor Antonio Mon y Velarde la creación de un pueblo en el paraje conocido como Amagá, donde ya vivía un considerable número de habitantes y familias.

Atendiendo esta petición, Mon y Velarde decretó la fundación del municipio bajo el nombre de San Fernando de Borbón, como homenaje a un príncipe heredero al trono de España, explica la Gobernación de Antioquia en su sitio web.

No obstante, en 1812 la localidad obtuvo la categoría de distrito bajo la jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, entonces capital del departamento. Años más tarde, el 15 de diciembre de 1851, Amagá fue elevada a Cantón, integrando también a las poblaciones de La Estrella, Heliconia, Fredonia, Itagüí, Caramanta y Titiribí.

Sus aportes en el desarrollo de Antioquia

Amagá es un encantador pueblo conocido como ‘la puerta de oro del suroeste antioqueño’, debido a su histórica y económica importancia en la región, principalmente por su tradición minera.

En esta población se desarrolló la minería del carbón, que fue fundamental para el auge del ferrocarril de Antioquia, un aspecto que empezó a transformarlo en un motor del progreso regional entre 1895 y 1935.

Este municipio antioqueño es imperdible para conocer de su historia. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Durante este periodo, el municipio vivió uno de los capítulos más prósperos de su historia, ya que además de su aporte al ferrocarril, experimentó un crecimiento notable impulsado por el desarrollo agrícola, la explotación de la hulla y el fortalecimiento de la educación secundaria, destaca la Alcaldía Municipal a través de su página web.

A esto se sumaron importantes avances sociales, marcados por la inauguración de la planta eléctrica a la reglamentación de la empresa de energía en 1917, hechos que marcaron un antes y un después en su progreso.