El nombre de este municipio antioqueño proviene de un antiguo santuario dedicado al sol; está a menos de 1 hora de Medellín

Se trata de uno de los municipios con mayor desarrollo industrial en la región.

Redacción Turismo
29 de noviembre de 2025, 5:34 p. m.
Copacabana, Antioquia
Paisajes de Copacabana, Antioquia | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Copacabana / API

Explorar los pueblos de Antioquia significa adentrarse en rincones llenos de historia, encanto natural y una riqueza cultural que cautiva a quienes se animan a vivir esta experiencia.

Por eso, si es un viajero que busca sumergirse en lo auténtico y poco explorado, pueblos como Copacabana se convierten en la mejor opción no solo por su belleza paisajística, tradiciones y escenarios mágicos, sino por su cercanía a Medellín.

Contexto: Tres de los municipios más antiguos de Antioquia, destinos que cautivan con su riqueza natural y diversidad de atractivos

Este encantador y pequeño pueblo se encuentra a solo 19 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de aproximadamente 30 minutos, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Desde este destino es posible apreciar la majestuosidad de las montañas y cerros del Valle de Aburrá, la subregión que concentra gran parte de la actividad económica del departamento y desde la cual se impulsan los principales proyectos de desarrollo de Antioquia.

Su nombre, según explica la Alcaldía Municipal en su página web, proviene del vocablo indígena quechua o aimara “Kapakahuana”, una expresión que en la antigüedad inca hacía referencia a un santuario de adoración al sol, ubicado en lo alto de la península del Kapakahuana, sobre el lago Titicaca, considerado un lugar sagrado.

Copacabana, Antioquia
Calles de Copacabana, Antioquia | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Copacabana / API

Asimismo, explica que para entender su significado, la expresión misma se descompone de la siguiente manera:

  • Kapa: claro, sereno, alegre.
  • Kahuana: lugar cómodo, conveniente, desde donde se puede ver a los lejos, bella vista.

Algunas interpretaciones poéticas lo describen como “Mirador azul” o “Miradero de la piedra sagrada”. Sin embargo, uniendo ambos términos, Kapakahuana se traduce como “lugar claro, sereno, alegre y cómodo, conveniente, desde donde se puede ver a lo lejos”.

Copacabana, uno de los municipios con mayor desarrollo industrial en la región

Las actividades económicas del municipio se centran en el comercio, la gastronomía, las industrias manufactureras, los servicios personales y el sector inmobiliario. En las zonas rurales, la ganadería es la actividad principal, complementada por la agricultura y las fincas de recreo.

Debido a esto, es conocido como uno de los municipios con mayor desarrollo industrial en la región, pese a ser relativamente pequeño, con apenas 70 kilómetros cuadrados y una población demás de 60.000 habitantes.

El protagonismo de Copacabana en el ámbito industrial, según Comfenalco Antioquia, se debe principalmente a que es sede de Industrias Haceb, uno de los fabricantes de electrodomésticos más importantes del país.

Contexto: El pueblo boyacense que parece detenido en el tiempo, una joya turística rodeada de lagunas y paisajes imperdibles

De igual manera, se destaca la tradición y calidad de su industria del cuero. Como destino turístico, este pueblo antioqueño cautiva con su ambiente acogedor y clima templado, con una temperatura promedio de 22 °C.

Allí los visitantes pueden conocer diversos atractivos como el Alto de la Cruz o la Casa de la Cultura Fundadora de Pueblos, a tan solo 40 minutos de Medellín.

