El Festival de Navidad 2025 se toma uno de los parques más populares de Bogotá: fechas, tarifas y actividades para disfrutar

Si es amante de la Navidad y busca planes para disfrutar en Bogotá durante diciembre, el parque Salitre Mágico abre sus puertas con su esperado Festival de Navidad 2025, una experiencia pensada para vivir en familia y dejarse envolver por la magia de esta temporada tan especial.

El evento estará disponible para disfrutar a partir del sábado 29 de noviembre de 2025, hasta el 12 de enero de 2026, bajo el concepto “La Magia de la Navidad se vive en Familia”, transformando este espacio en un universo de luces, color, atracciones y espectáculos pensados para reconectar a padres e hijos y crear recuerdos inolvidables.

Durante la temporada los visitantes podrán disfrutar de las icónicas atracciones del parque ambientadas para la ocasión y un recorrido lleno de escenarios temáticos con nieve artificial, personajes navideños y shows nocturnos. Todo con el sello de seguridad, calidad y entretenimiento que caracteriza a Salitre Mágico.

“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, señala Nestor Bermudez, Director General del parque.

Hay tres opciones de pasaporte para compartir en familia esta Navidad., | Foto: Créditos: Salitre Mágico / API

Actividades especiales y horarios

Durante el Festival de Navidad los visitantes podrán participar de actividades especiales como asar masmelos, decorar galletas y hacer su propio muñeco de nieve. Cada una de estos planes están pensados para revivir la magia de diciembre y promover encuentros intergeneracionales.

Para garantizar una mejor experiencia, el parque estará abierto hasta las 9:00 p.m. hasta el 25 de diciembre. Luego de esta fecha y hasta el 12 de enero, funcionará hasta las 7:30 p.m., con el propósito de seguir promoviendo los momentos en familia.

Tarifas

Las tarifas de ingreso al parque para disfrutar el Festival de Navidad varían según el pasaporte seleccionado, ofreciendo entre sus opciones:

Pasaporte Nitro - $84.900 COP por persona (precio regular en taquillas). Con este pasaporte se pueden disfrutar todas las atracciones, incluyendo la montaña rusa Drakko. No incluye karts, chocones, castillo 3D y juegos de destrezas.

El Festival de Navidad en Salitre Mágico estará disponible desde del 29 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026. | Foto: Créditos: Salitre Mágico / API

Pasaporte Nitro Plus - $119.900 COP por persona (precio regular en taquillas). Cubre todas las atracciones, incluyendo la montaña rusa Drakko, una entrada a karts, una a carros chocones y una entrada al castillo 3D. No incluye juegos de destrezas.

Pasaporte kids + pasaporte entrada acompañante - $64.900 COP por persona(precio regular en taquillas). Incluye acceso a una amplia variedad de atracciones infantiles y familiares (exclusivo para niños. Estatura máxima: 134 cm). El pasaporte para el acompañante no incluye acceso a las atracciones, ni a los juegos de destrezas.