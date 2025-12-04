Bogotá se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de los viajeros tanto locales como extranjeros y en sus alrededores hay diversidad de lugares que vale la pena conocer, pues Cundinamarca es reconocido por su belleza natural, con montañas, páramos, lagunas y valles, lo que ofrece una amplia gama de opciones para los amantes del ecoturismo y las aventuras al aire libre.

Lugares como el Embalse del Neusa, la Cascada La Chorrera, La Laguna El Tabacal, la Laguna de Guatavita y el Embalse El Hato, son solo algunos de los rincones naturales ideales para conocer en un fin de semana o si se está de paso en Bogotá por vacaciones.

Embalse del Hato

Este Embalse está muy cerca de la capital del país. Tiene 130 hectáreas de verde donde las personas pueden adentrarse para caminar y disfrutar de la vegetación y en la cantidad de colores que pintan el paisaje. El parque ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de diversas actividades como caminatas ecológicas y turismo contemplativo, juegos infantiles, zonas de pícnic, pesca deportiva y navegación.

La Laguna de Guatavita está muy cerca de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Laguna de Guatavita

Ubicada a 57 kilómetros de Bogotá, este cuerpo de agua es tradicionalmente conocido como un sitio sagrado para la cultura Muisca, pero de gran encanto para quienes deciden visitarlo. Llegar hasta este lugar es tener un encuentro directo con el frío y el silencio.

Es el lugar ideal para las personas que buscan un turismo de historia y meditación con la naturaleza. Se pueden realizar recorridos ecológicos, tomar fotografías y disfrutar de diversidad de especies de flora y también de fauna.

Cascada La Chorrera

En el municipio de Choachí, a una hora de la capital, se encuentra la Cascada La Chorrera, catalogada como la más alta del país. Durante años este lugar ha servido como un resguardo para la naturaleza y también se ha convertido en un lugar especial para conocer y disfrutar de diversas actividades al aire libre, además de admirar su fauna y la flora. Su caída de agua es poderosa y llama mucho la atención y es, sin duda, un lugar ideal para desconectarse del día a día.

La Chorrera es reconocida como la cascada más alta de Colombia. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Embalse del Neusa

A este lugar, ubicado en el norte de Bogotá, se le reconoce por ser un paraíso natural muy tranquilo e ideal para pasar momentos únicos. Se caracteriza por estar rodeado de una exuberante vegetación y aguas cristalinas, ofreciendo un ambiente propicio para disfrutar de la belleza escénica, actividades al aire libre y momentos de relajación. Es un buen lugar para alejarse del bullicio y disfrutar de las bondades que ofrece este encantador lugar.

Laguna El Tabacal