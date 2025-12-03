Suscribirse

Los encantos del pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “la roca de las aves”, ideal para los amantes de la aventura

Se ubica a 59 kilómetros de Bogotá.

Redacción Turismo
4 de diciembre de 2025, 12:26 a. m.
Suesca, Cundinamarca
En Suesca se pueden realizar diversos planes, además de escalar en roca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y es reconocido por bellos paisajes y gran riqueza natural y cultural.

Entre sus 116 municipios está Suesca, ubicado en la provincia de Almeidas, a aproximadamente 59 kilómetros de Bogotá, alrededor de una hora y 45 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es reconocida por sus formaciones rocosas, que la convierten en un destino popular para la escalada y otras actividades al aire libre.

Contexto: Así es el municipio menos poblado de Cundinamarca, un destino acogedor e ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Historia y economía

La entidad señala que el municipio fue fundado el 14 de diciembre de 1537 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Sin embargo, su historia se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio donde se ubica era poblado por indígenas muiscas.

Su nombre significa “la roca de las aves” en lengua muisca.

En materia económica, la actividad más importante es la agricultura y destacan los cultivos de papa, maíz y hortalizas. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el turismo ha ganado relevancia en los últimos años, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de sus atractivos naturales y culturales”, afirma la Gobernación.

Otra actividad importante es la producción de artesanías locales, “especialmente en la elaboración de productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Suesca Cundinamarca
Suesca, Cundinamarca. | Foto: Suesca Cundinamarca

Sitios de interés

Las denominadas rocas de Suesca son el principal atractivo natural del municipio, ideales para el turismo de aventura.

Estas formaciones rocosas son un “lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que se llamó en el pasado La Mesa, un destino tranquilo y acogedor a dos horas de Bogotá

Otra alternativa es la laguna de Suesca, un destino un poco más alejado, pero igualmente encantador para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Es un lugar perfecto caminar y deleitarse con los paisajes naturales.

También vale la pena realizar una caminata hasta el túnel del Ferrocarril de Suesca o explorar el caso urbano. Recorrer su plaza, la iglesia, saborear un postre típico o simplemente apreciar la arquitectura colonial son algunos planes destacados.

La principal iglesia, Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo XVIII, es un símbolo del municipio por su gran valor histórico y arquitectónico.

Un atractivo final es el llamado Cañón de las Lechuzas, que está ubicado a menos de una hora caminando del casco urbano del municipio y que permite realizar senderismo.

