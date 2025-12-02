Turismo en Colombia: presentan balance positivo del sector durante 2025; estas son las cifras

El turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años en Colombia.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes (Anato) destacó un comportamiento positivo de esta industria en lo corrido de 2025, el cual se ha visto impulsado por el crecimiento de los principales indicadores, como “la llegada de visitantes extranjeros, el ingreso de divisas y la conectividad aérea”.

“El dinamismo del sector en el país se ha visto jalonado por el turismo internacional. En cuanto a la salida de los colombianos, entre enero y octubre de 2025, 4.7 millones de connacionales viajaron al exterior, lo que representa un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este comportamiento confirma la tendencia de recuperación gradual del mercado emisor observada en los últimos tres años, que en este último (2024) las salidas totales aumentaron 7,7%”, precisó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Adicionalmente, entre enero y septiembre de 2025, Colombia recibió 4.8 millones de visitantes no residentes, de los cuales, 3.5 millones correspondieron a visitantes extranjeros no residentes que ingresaron al país, y, 1.2 millones fueron colombianos residentes en el exterior. Asimismo, en el segmento de pasajeros en cruceros se reportó un leve crecimiento del 0,6%, alcanzando 217 mil viajeros.

Frente al ingreso de divisas por turismo, el país alcanzó 5.247 millones de dólares durante el primer semestre del 2025, lo que significa un aumento del 11,4% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras continúan la tendencia de crecimiento de 2024, cuando el sector cerró con un alza del 13% anual, es decir con USD 10.083 millones.

Conectividad aérea

La conectividad aérea también tiene cifras positivas, según Anato. Para noviembre de 2025, el país reportó 6.809 frecuencias nacionales semanales, operadas por 7 aerolíneas que cubren 226 rutas. Por su lado, en el componente internacional, se observan 1.520 frecuencias, incrementando 11,3%, con 29 aerolíneas que conectan con 55 ciudades de 29 países.

Aeropuerto El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

Respecto al tráfico aéreo, los aeropuertos del país movilizaron 42.3 millones de pasajeros entre enero y septiembre, representando un incremento anual del 1,7%, con 18.3 millones de pasajeros internacionales movilizados, lo que significa una variación de 7,3% frente al mismo periodo de 2024, pese a una disminución del 2,2% en los pasajeros nacionales.

Finalmente, para el cierre del año 2025, Anato proyecta 11.344 millones de dólares entrados de divisas al país por concepto de turismo, con un crecimiento del 11%. Además, se espera un total cercano a los 6.7 millones visitantes extranjeros (-4,4% vs. 2024), debido a la menor llegada de colombianos residentes en el exterior. Aun así, los extranjeros no residentes crecerían a 4.7 millones (+5% vs. 2024).