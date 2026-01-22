Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

El departamento de Antioquia tiene nueve subregiones que agrupan a sus 125 municipios

Una de estas subregiones es la suroeste, que es reconocida por tener escenarios ideales para la práctica de actividades como el avistamiento de aves, la espeleología y el senderismo. Entre ellos se encuentran el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol.

Uno de los municipios de esta zona del departamento es Montebello, ubicado a 55 kilómetros de Medellín, poco más de dos horas de distancia en automóvil.

El portal de turismo Antioquia Travel señala que este municipio, que tiene cerca de 7.000 habitantes, es apodado el ‘pueblo culto por excelencia’ y es el de menor población del suroeste.

Tiene también un fuerte potencial turístico y es reconocido por la producción de café, aguacate y hortensias.

Adicionalmente, su variedad de paisajes y flora brindan un espacio ideal para el turismo ecológico y de aventura.

El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Historia

La Gobernación de Antioquia destaca aspectos de la historia del territorio en el que hoy se encuentra Montebello.

La entidad indica que, durante la colonia española, las tierras de Montebello eran parte de la parroquia de Sabaletas, “una escala obligatoria en la ruta que unía a las provincias de Antioquia y Popayán. Sabaletas, a su vez, pertenecía a Santiago de Armas y esta a la provincia de Popayán, hasta 1756, cuando el virrey José Solís Folch de Cardona la anexó a Antioquia”.

“Los primeros conquistadores españoles que pisaron estas tierras fueron hombres del mariscal Jorge Robledo, quienes penetraron el territorio tras haber exterminado a todas las familias indígenas que encontraron a su paso”, subraya la Gobernación.

Este es uno de los destinos para visitar en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

Posteriormente, en abril de 1913, la Asamblea de Antioquia otorgó a Montebello el título de distrito municipal.

Sitio de interés

Uno de los lugares más destacados del municipio es la capilla de Sabaletas, la más antigua de Antioquia, una construcción de un “gran valor arquitectónico”, que fue construida durante la colonia en el siglo XVII, según destaca la Gobernación.

Antioquia Travel destaca otros atractivos del municipio, como la cascada Agua Blanca, que tiene un sendero ecológico y sus aguas cristalinas al final del recorrido.

Dos islas paradisíacas del Caribe colombiano ideales para desconectarse y contemplar paisajes fascinantes

Otro lugar imperdible es el cerro El Rodeo, también conocido como Cristo Rey. “Se cataloga como una experiencia familiar donde se tiene la oportunidad de disfrutar la gran vista de Montebello y municipios aledaños”, agrega la publicación.

El museo El Bramadero es un sitio igualmente destacado. En él se expone “una serie de antigüedades que deja sin duda alguna plasmado el recorrido histórico del municipio”.

En cuanto a expresiones culturales, las principales festividades del municipio son las Fiestas del Aguacate, que se llevan a cabo entre junio y julio; la conmemoración de Virgen de las Mercedes, que se realiza cada 24 de septiembre, y las Fiestas del Zapote.