El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Este lugar es popularmente conocido como la ‘Perla verde del oriente’, un destino que se destaca por su exuberante biodiversidad.

Redacción Turismo
22 de enero de 2026, 3:15 p. m.
Charco La Planta en San Luis, Antioquia
Charco La Planta en San Luis, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / LEOBIKER TOURING

Antioquia es uno de los destinos de Colombia que se distingue por su riqueza natural e hídrica, reflejada en sus diferentes pueblos, donde se esconden maravillas dignas de admirar y explorar entre ríos, cascadas y paisajes que cautivan a viajeros de todo el mundo.

En el oriente antioqueño, por ejemplo, se encuentra el municipio de San Luis, un lugar que se ha consolidado como un destino emblemático para los amantes de la naturaleza, con más de 60 cascadas, piscinas naturales y ríos que invitan tanto a la aventura como al descanso en un entorno de exuberante biodiversidad.

A pocos kilómetros de Bogotá: el municipio cundinamarqués conocido por ser el primer productor de café del departamento

Este paraíso oculto de Antioquia se encuentra a solo 133 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de tres horas. Cuenta con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y es conocido como la ‘Perla verde del oriente’, justamente por la presencia constante de ríos, quebradas y bosques a lo largo y ancho del territorio.

Uno de sus atractivos naturales imperdibles para conocer durante su visita es el charco La Planta, reconocido como la piscina natural más grande del oriente antioqueño, con un diámetro cercano a los 50 metros y una profundidad que alcanza los 16 metros, explica el medio local Teleantioquia.

El nombre de este mágico escenario, que está localizado a solo cinco minutos del parque principal del pueblo, rinde homenaje a la planta hidroeléctrica que funcionó en esta zona entre 1959 y 1976. Allí, sus ruinas aún permanecen como parte de la memoria histórica del municipio.

YouTube video x89UiM1-S1c thumbnail

Otros atractivos de San Luis que resaltan su riqueza hídrica y natural

Además de albergar el charco más grande en la región del oriente antioqueño, San Luis cuenta con otros atractivos únicos, que enamoran a primera vista, como la cascada La Cuba, ubicada muy cerca de la autopista. Se trata de un oasis natural compuesto por diversos cuerpos de aguas cristalinas y un ambiente de conservación, perfecto para hacer turismo ecológico.

Como parte de su riqueza hídrica, también se encuentra el río Samaná, uno de los pocos en Colombia que se mantiene limpio y libre de represas, y que se ha convertido en refugio de una parte significativa de la biodiversidad del departamento.

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Para los amantes de las caminatas, se recomienda visitar el Sendero Histórico y Cultural El Tambo, un recorrido a 1.500 metros de altura que invita a los viajeros a seguir la ruta por donde ingresó Clemente Giraldo, fundador del municipio.

A lo largo de esta aventura es posible visitar varios trapiches paneleros que forman parte de la Ruta Dulce en San Luis, experiencia donde los visitantes del pueblo tienen la oportunidad de aprender sobre el proceso artesanal de la panela elaborada desde cero.

Con esta amplia oferta hídrica y fascinantes paisajes llenos de verde, San Luis se consolida como uno de los rincones naturales dignos de admirar en Antioquia.

