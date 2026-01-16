Turismo

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Este destino se encuentra situado en uno de los atractivos más emblemáticos del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
16 de enero de 2026, 8:14 p. m.
Atractivos turísticos de Santander.
Atractivos turísticos de Santander. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Cepitá en Santander / API

Ubicado en el corazón del Cañón del Chicamocha, considerado por Colparques como el segundo cañón más grande del mundo, se encuentra el municipio de Cepitá, un destino que atrae a los viajeros con sus refrescantes piscinas, cascadas naturales y un asombroso mirador que regala vistas inolvidables.

Esta encantadora población está situada en la zona central del departamento y se extiende sobre cerca de 108,9 kilómetros cuadrados, distribuidos en quince veredas que conservan hermosos paisajes naturales.

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

El acceso al municipio es sencillo, gracias a su conexión por la Troncal Nacional Bucaramanga–Santa Fe de Bogotá, lo que lo convierte en una parada ideal para los viajeros, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Su clima es otro de sus grandes atractivos: las temperaturas oscilan entre los 10 y 27 grados centígrados, ofreciendo un ambiente agradable durante todo el año. El casco urbano, situado a 620 metros sobre el nivel del mar, disfruta de una temperatura promedio de 25 grados centígrados, perfecta para recorrer sus calles, disfrutar de la naturaleza y vivir una experiencia turística cómoda y acogedora.

Turismo

El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

Turismo

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Turismo

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Turismo

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Turismo

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

Turismo

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Turismo

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Turismo

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

Turismo

Sitios imperdibles para visitar en el municipio colombiano que alberga los árboles tropicales más grandes del país

Cepitá, Santander
Cascada La Chorrera en Santander. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Cepitá en Santander / API

Atractivos que hacen de Cepitá un destino imperdible

Para quienes buscan sentir una conexión profunda con la naturaleza mientras exploran Santander, en especial este municipio, se recomienda visitar la Cascada La Chorrera, localizada a once kilómetros del casco urbano del municipio, más exactamente en la vereda que lleva su mismo nombre. Este paraje natural cautiva por su belleza y entorno tranquilo.

El recorrido hasta la cascada puede realizarse en carro o motocicleta hasta el centro del sector, desde donde inicia una caminata de aproximadamente 40 minutos. El trayecto, rodeado de paisajes verdes, permite apreciar la riqueza de la fauna y la flora local, haciendo de la experiencia una aventura que invita a disfrutar y contemplar la naturaleza en todo su esplendor.

Por otro lado, para quienes prefieren hacer una pausa, observar el entorno y respirar aire puro, la Loma Colorada se presenta como una parada obligatoria. Este mirador natural regala una espectacular vista de 360° del pueblo y sus alrededores.

Cepitá, Santander
Piscina natural Puerto Amor Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Cepitá en Santander / API

El acceso a este atractivo, según explica la misma entidad, se realiza a través de un sendero ecológico que invita a caminar entre la naturaleza y que, al final del recorrido, recompensa a los visitantes con una imponente panorámica del majestuoso Cañón del Chicamocha.

En cuanto a las piscinas que se encuentran en Cepitá, se destacan: la municipal, con aguas naturales, una imponente vista al Cañón del Chicamocha y construida en un espacio que incluye juegos infantiles, kiosco, servicio de restaurante, baños públicos y servicio de camping.

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Asimismo, los visitantes pueden disfrutar de la piscina natural Puerto Amor, un balneario ubicado a la salida del municipio, en la vía que conduce al casco rural y al pueblo de San Andrés. Rodeado de un entorno natural privilegiado, este espacio se nutre de las aguas de la quebrada Perchiquez, que recorre uno de los costados de este territorio.

¿Preparado para conocer los encantos de Cepitá? Anímese a explorar estos tesoros ocultos de uno de los departamentos más fascinantes de Colombia.

Más de Turismo

Cepitá. Santander

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Obando, Valle Del Cauca

El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

Tauramena, Casanare

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Pacho, Cundinamarca.

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Lima, Perú

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Abejorral (Antioquia)

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Remedios

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

¿Se puede subir comida en un avión en Colombia?

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Laguna de Guatapé, Colombia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Reserva Natural San Cipriano

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Noticias Destacadas