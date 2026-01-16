Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Ubicado en el corazón del Cañón del Chicamocha, considerado por Colparques como el segundo cañón más grande del mundo, se encuentra el municipio de Cepitá, un destino que atrae a los viajeros con sus refrescantes piscinas, cascadas naturales y un asombroso mirador que regala vistas inolvidables.

Esta encantadora población está situada en la zona central del departamento y se extiende sobre cerca de 108,9 kilómetros cuadrados, distribuidos en quince veredas que conservan hermosos paisajes naturales.

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

El acceso al municipio es sencillo, gracias a su conexión por la Troncal Nacional Bucaramanga–Santa Fe de Bogotá, lo que lo convierte en una parada ideal para los viajeros, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Su clima es otro de sus grandes atractivos: las temperaturas oscilan entre los 10 y 27 grados centígrados, ofreciendo un ambiente agradable durante todo el año. El casco urbano, situado a 620 metros sobre el nivel del mar, disfruta de una temperatura promedio de 25 grados centígrados, perfecta para recorrer sus calles, disfrutar de la naturaleza y vivir una experiencia turística cómoda y acogedora.

Cascada La Chorrera en Santander. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Cepitá en Santander / API

Atractivos que hacen de Cepitá un destino imperdible

Para quienes buscan sentir una conexión profunda con la naturaleza mientras exploran Santander, en especial este municipio, se recomienda visitar la Cascada La Chorrera, localizada a once kilómetros del casco urbano del municipio, más exactamente en la vereda que lleva su mismo nombre. Este paraje natural cautiva por su belleza y entorno tranquilo.

El recorrido hasta la cascada puede realizarse en carro o motocicleta hasta el centro del sector, desde donde inicia una caminata de aproximadamente 40 minutos. El trayecto, rodeado de paisajes verdes, permite apreciar la riqueza de la fauna y la flora local, haciendo de la experiencia una aventura que invita a disfrutar y contemplar la naturaleza en todo su esplendor.

Por otro lado, para quienes prefieren hacer una pausa, observar el entorno y respirar aire puro, la Loma Colorada se presenta como una parada obligatoria. Este mirador natural regala una espectacular vista de 360° del pueblo y sus alrededores.

Piscina natural Puerto Amor Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Cepitá en Santander / API

El acceso a este atractivo, según explica la misma entidad, se realiza a través de un sendero ecológico que invita a caminar entre la naturaleza y que, al final del recorrido, recompensa a los visitantes con una imponente panorámica del majestuoso Cañón del Chicamocha.

En cuanto a las piscinas que se encuentran en Cepitá, se destacan: la municipal, con aguas naturales, una imponente vista al Cañón del Chicamocha y construida en un espacio que incluye juegos infantiles, kiosco, servicio de restaurante, baños públicos y servicio de camping.

Asimismo, los visitantes pueden disfrutar de la piscina natural Puerto Amor, un balneario ubicado a la salida del municipio, en la vía que conduce al casco rural y al pueblo de San Andrés. Rodeado de un entorno natural privilegiado, este espacio se nutre de las aguas de la quebrada Perchiquez, que recorre uno de los costados de este territorio.

¿Preparado para conocer los encantos de Cepitá? Anímese a explorar estos tesoros ocultos de uno de los departamentos más fascinantes de Colombia.