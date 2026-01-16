Turismo

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Se ubica a 90 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 6:22 p. m.
Pacho, Cundinamarca.
Pacho, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca es uno de los principales departamentos del país y es el tercero en número de municipios.

Uno de ellos es Pacho, ubicado a 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es reconocida por su clima templado y su importancia en la producción de cítricos. Por ello, es considerado la ‘capital naranjera’ de Colombia.

Está situado en la cordillera Oriental y tiene una altitud de aproximadamente 1.680 metros sobre el nivel del mar. “El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, indica la Gobernación de Cundinamarca.

Turismo

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Turismo

El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

Turismo

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Turismo

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Turismo

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Turismo

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

Turismo

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

Bogotá

Gobernador de Cundinamarca pidió a Supertransporte poner freno a alzas de hasta el 30% en pasajes de bus en la Sabana de Bogotá

Turismo

Estos son los encantos del municipio de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino reconocido por su clima y hermosos paisajes

Estos son los encantos del municipio de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino reconocido por su clima y hermosos paisajes

Historia

Esta entidad señala que la historia de Pacho se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 23 de enero de 1604.

En lengua chibcha significa ‘Padre Bueno’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón, palabra formada por pa, apócope de padre, y cho, de bueno.

En cuanto a la economía, además del cultivo de cítricos, otras actividades relevantes son la ganadería y la producción de lácteos. Adicionalmente, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales.

Pacho, Cundinamarca
Panorámica de Pacho, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía del Municipio de Pacho Cundinamarca

Sitios de interés

Entre los principales atractivos se destaca el Cerro de la Virgen, el cual es un escenario perfecto para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

“Este cerro es un punto de referencia y un lugar de peregrinación para los habitantes de Pacho”, subraya la Gobernación.

La iglesia de San Antonio de Padua es otro sitio relevante al ser considerada un símbolo del municipio.

De acuerdo con información de la Diócesis de Zipaquirá, la parroquia se creó en el año de 1714. Su primer párroco, Juan José Forero, con la colaboración de los vecinos, inició la construcción de un pequeño templo.

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y bellos paisajes, ideal para el descanso

“En 1720 lo sucedió el sacerdote Tomás Acero y Vargas, quien continuó la obra del templo y la organización de la parroquia, lo mismo que sus sucesores; hasta que por el incendio de 1807 fue devorado por las llamas junto con las casas de la pequeña población. El 8 de febrero de ese año, tomó posesión de la parroquia el padre Lucas Gómez y se empeñó en la construcción del templo, del cual se conserva la fachada, con planos elaborados por Nicolás Barragán”, agrega la Diócesis en su sitio web.

Un lugar adicional e imperdible es el Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca, un centro de investigación y educación vital para la protección de los bosques del departamento y de sus servicios ecosistémicos.

Más de Turismo

Cepitá. Santander

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Obando, Valle Del Cauca

El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

Tauramena, Casanare

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

Pacho, Cundinamarca.

Estos son los encantos del municipio conocido como la capital naranjera de Colombia, un destino ideal para el ecoturismo

Lima, Perú

A menos de 4 horas de Bogotá en avión, el destino que sorprende con su gran belleza natural y exquisitos tours gastronómicos

Abejorral (Antioquia)

A dos horas de Medellín: el pueblo antioqueño destacado por su arquitectura y su importancia histórica

Remedios

Tres pueblos antioqueños que superan los 150 años de fundación, lugares llenos de historia y joyas naturales dignas de admirar

¿Se puede subir comida en un avión en Colombia?

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Laguna de Guatapé, Colombia

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

Reserva Natural San Cipriano

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Noticias Destacadas