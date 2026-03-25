Ruta por iglesias góticas en Bogotá y Cundinamarca: un recorrido imperdible para disfrutar en Semana Santa

Con más de 300 parroquias e iglesias distribuidas a lo largo y ancho de su territorio, Bogotá se posiciona como un destino ideal para locales y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que durante la Semana Santa desean vivir la tradición católica del país y descubrir la riqueza histórica, cultural y arquitectónica de estos espacios religiosos.

Entre esos sitios, se destacan varios templos de estilo gótico, los cuales son catalogados como verdaderas joyas de la arquitectura y el arte religioso en la ciudad y el departamento de Cundinamarca.

Turismo religioso: emblemáticas iglesias fueron incluidas en nuevo recorrido patrimonial por el centro de Medellín

Así que si desea hacer un tour por esas iglesias con arquitectura gótica en Bogotá y sus alrededores, estas son algunas paradas imperdibles:

Nuestra Señora del Carmen

Este templo, situado en el corazón de La Candelaria. cautiva con su arquitectura inspirada en el gótico sienés italiano con influencias árabes.

Las franjas blancas y rojas que tiene su fachada evocan un laberinto de historias y fe. Además, en su interior, se destacan vitrales traídos de España que filtran la luz y crean una atmósfera casi celestial que cautiva a sus visitantes.

Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Bogotá. Foto: Getty Images

Nuestra Señora de Lourdes

Esta basílica, construida en 1875, es uno de los máximos referentes del estilo neogótico en Colombia. Se distingue por su torre cuadrangular, que se alza sobre la plaza de Chapinero, y sus vitrales policromados, obra del maestro alemán Walter Wolf Wasserhouen.

En su altar mayor de mármol los visitantes encuentran la imagen de la Virgen de Lourdes, coronada en 1988.

Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes - Chapinero/ Foto: Guillermo Torres Reina. Foto: Guillermo Torres

Nuestra Señora de Chiquinquirá

Situada en la localidad de Chapinero, es un templo construido entre 1919 y 1950, que sorprende con su diseño que se enmarca en el gótico tardío, con imponentes ornamentos y una estructura en ladrillo y piedra caliza.

Uno de sus mayores atractivos es su rosetón, que exhibe la imagen de la Virgen de Chiquinquirá acompañada por San Andrés y San Antonio de Padua.

Basílica Menor de Nuestra Señora de Chiquinquirá Foto: Cortesía: Plataforma VisitBogotá / API

Nuestra Señora de los Ángeles

Su diseño neogótico, con arcos ojivales y detalles en piedra, la convierte en una obra de gran valor arquitectónico. Construida a inicios del siglo XX, hoy es un refugio de tranquilidad ideal para la oración o para admirar su belleza.

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles – La Porciúncula Foto: Crédito: Juan Amarú (Archivo IDT)

Nuestra Señora de las Nieves

Este templo fue reconstruido tras el terremoto de 1917, resguardando raíces que se remontan a 1518.

Su mezcla de estilos gótico y bizantino destaca en vitrales, columnas en espiral y un púlpito tallado, siendo la imagen de la Sagrada Familia un elemento de gran devoción.

Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves Foto: Tomada de página web: visitbogota

En Cundinamarca

Iglesia de Nuestra Señora de Fátima

Localizada en el municipio de Tocancipá, a menos de una hora de Bogotá, este santuario neogótico policromado se alza en la sabana cundinamarquesa como una catedral europea.

Sus tonos blancos, grises y crema, sus arcos ojivales y sus vitrales monumentales, lo convierten en un importante lugar de peregrinación.

Iglesia Nuestra Señora de Fátima Foto: Cortesía - Alcaldía de Tocancipá / API

Basílica Menor del Santo Cristo

En Ubaté, esta imponente y solemne basílica de inspiración neogótica francesa, fue construida entre 1921 y 1939. Su escala monumental y su detallada ornamentación la consolidan como uno de los templos más bellos de la región.

Basílica Menor del Santo Cristo Foto: Cortesía - VisitBogotá / API

Cinco ríos para visitar en Colombia y reconectarse con la naturaleza, un plan imperdible para los amantes del ecoturismo

Iglesia San Jacinto

A aproximadamente una hora de Bogotá, esta iglesia ubicada en Guasca se alza entre montañas con un estilo de inspiración gótica. Su arquitectura, en armonía con el paisaje, ofrece una experiencia tanto estética como contemplativa.

Basílica Menor de San Jacinto Foto: Cortesía: Plataforma VisitBogotá / API

Parroquia San Francisco de Sales

En San Francisco, a cerca de 1 hora y 20 minutos de Bogotá, se destaca por su arquitectura de inspiración gótica y su entorno natural. Es un lugar ideal para vivir una experiencia espiritual tranquila, en conexión con la fe y el paisaje.