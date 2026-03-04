Se acerca Semana Santa y el turismo religioso toma fuerza en diferentes regiones del país y Bogotá no es la excepción. Para muchas personas, visitar lugares sagrados es una experiencia de fe, reflexión y encuentro personal, además de que se refuerzan valores y tradiciones.

En la capital del país hay unos lugares muy especiales, con unas características arquitectónicas particulares, ideales para quienes, además de poner en práctica la fe, disfrutan con construcciones que tienen siglos de historia.

Rutas de turismo religioso imperdibles en Bogotá y Cundinamarca para Semana Santa 2026

Según el sitio web Visit Bogotá, si bien estos templos no siguen al pie de la letra los cánones del gótico europeo del siglo XII, lo cierto es que sí son verdaderas maravillas neogóticas que han marcado la historia religiosa, cultural y arquitectónica del territorio.

Estas edificaciones de carácter religioso son otra forma de entender la ciudad con su historia, su cultura y sus tradiciones. Estos son cinco templos recomendados para conocer en esta Semana Mayor.

Nuestra Señora de Lourdes

Construida en 1875, esta basílica es uno de los máximos referentes del estilo neogótico en Colombia, según la mencionada fuente. Su torre cuadrangular resalta en la plaza de Chapinero y sus vitrales policromados, obra del maestro alemán Walter Wolf Wasserhouen, narran pasajes de fe a través del color. En su altar mayor de mármol reposa la imagen de la Virgen de Lourdes, coronada en 1988.

Nuestra Señora del Carmen

Este templo se ubica en el barrio La Candelaria y se consolida como una de las construcciones religiosas más emblemáticas de la ciudad. Su arquitectura está inspirada en el gótico sienés italiano con influencias árabes. Su fachada se caracteriza por sus franjas blancas y rojas y, en su interior, los vitrales traídos de España filtran la luz, creando una atmósfera de belleza y tranquilidad.

Nuestra Señora de Chiquinquirá

Este templo se ubica en la carrera 13 con calle 51, en el corazón de Chapinero, y es un monumento a la devoción y a la arquitectura. Fue construida entre 1919 y 1950 y se caracteriza por un diseño que se enmarca en el gótico tardío, con imponentes ornamentos y una estructura en ladrillo y piedra caliza. Uno de sus mayores atractivos es su rosetón, que exhibe la imagen de la Virgen de Chiquinquirá acompañada por San Andrés y San Antonio de Padua.

Nuestra Señora de Los Ángeles

Esta iglesia, conocida simplemente como La Porciúncula, es uno de los templos más emblemáticos de Bogotá. Ubicada en pleno corazón financiero de la ciudad, sobre la Avenida Chile con carrera 11, tiene un estilo que muestra sus arcos ojivales y relieves en piedra, que la convierten en una verdadera obra de arte. Construida a principios del siglo XX, se ha mantenido como un refugio de tranquilidad en medio de la ciudad. Es un espacio perfecto para quienes buscan un lugar de oración o solo quieren apreciar la belleza de su arquitectura.

Nuestra Señora de las Nieves

Este templo fue reconstruido tras el terremoto de 1917. Su mezcla de elementos góticos y bizantinos le da un carácter único: vitrales laterales, columnas en espiral y un púlpito de madera tallada que le da unas características muy especiales. Muchos fieles veneran aquí la imagen de la Sagrada Familia, considerada milagrosa.