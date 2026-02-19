Cultura

Con concierto, Bogotá se prepara para vivir la Semana Santa 2026

El evento se realizará este viernes 20 de febrero a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 11:25 a. m.
Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá.
Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Arquidiócesis de Bogotá invitaron a la ciudadanía a participar en el lanzamiento oficial de ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María’, concierto que marca el inicio de la celebración de la Semana Mayor en Bogotá y Cundinamarca.

“Esta iniciativa da apertura a una programación articulada que posiciona a Bogotá y Cundinamarca como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura, destacando la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de la región a través de sus templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos, consolidando la Semana Santa como una experiencia significativa tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales”, señaló la Alcaldía de Bogotá.

El lanzamiento contará con un concierto de Los Heraldos del Evangelio – Caballeros de la Virgen, Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, fundada con ocasión de la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro el 22 de febrero de 2001.

“Mayoritariamente integrada por jóvenes, la Asociación tiene presencia en más de 70 países y se caracteriza por su interpretación de cantos marianos en latín y su contribución a la tradición musical sacra”, subrayó la Alcaldía.

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

El concierto se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar.

“Este evento se enmarca en una agenda especial que exalta la oferta turística, cultural y espiritual de la ciudad, reafirmando a Bogotá como el principal destino de turismo religioso y cultural del país”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de la capital del país.

El evento se realizará este viernes 20 de febrero a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia.
El evento se realizará este viernes 20 de febrero a las 3:00 p. m. en la Catedral Primada de Colombia.

Como parte de esta apertura simbólica, artesanos de Guatemala elaborarán un tapete de flores en la entrada de la Catedral Primada, “manifestación artística y espiritual que representa devoción, identidad y conexión entre tradiciones religiosas de América Latina”.

“Con esta iniciativa, Bogotá y Cundinamarca consolidan una estrategia de turismo religioso y cultural que dinamiza la economía local, promueve la preservación del patrimonio y fortalece el tejido comunitario en torno a la fe y la memoria histórica. La campaña invita a la ciudadanía y a los visitantes a participar activamente en las actividades programadas y a vivir la Semana Santa como un recorrido de reflexión, encuentro y espiritualidad, posicionando a Bogotá–Región como un destino de alto valor simbólico y experiencial", añadió el Instituto de Turismo.

