Sociedad

Todo sobre el ‘Concierto solidario’: reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las aguas

Les contamos de los talentos que harán parte y lo que se necesita saber para apoyar esta causa urgente, de unión nacional, en pro de cientos de miles de damnificados en nuestro país. Tiene lugar este domingo 22 de febrero.

Redacción Arcadia
19 de febrero de 2026, 7:56 a. m.
Concierto solidario reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las lluvias.
Concierto solidario reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las lluvias. Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.

La temporada de lluvias ya deja un panorama crítico en Colombia con más de 69.000 familias afectadas en al menos 16 departamentos por inundaciones y emergencias asociadas al invierno.

El departamento de Córdoba ha sido uno de los más golpeados, con cerca del 80 por ciento de sus municipios impactados y aproximadamente 150.000 personas damnificadas, además de 11.200 hectáreas de cultivos afectadas. En Urabá, al menos 7.000 familias han sufrido pérdidas por las precipitaciones.

Cabas
Cabas suma su talento al concierto, que será transmitido por RTVC y Señal Colombia. Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.

Y ese en medio de este crítico escenario, el sector cultural decidió movilizarse. El próximo 22 de febrero a las 3:00 p. m., el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes – Delia Zapata Olivella será sede de Cultura Solidaria, un concierto que reunirá a más de diez artistas nacionales e internacionales con un propósito concreto: convertir la música en ayuda humanitaria directa.

El cartel incluye a Cabas, César Mora, Ilona, Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, María Fuell, Nicolás Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas.

Ilona
Ilona Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.

El 100 por ciento de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.

Delfina Dib
Delfina Dib Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.

Cómo asistir o donar

Las entradas pueden adquirirse a través de Tuboleta en el enlace oficial (que es este https://tuboleta.com/es/eventos/concierto-cultura-solidaria).

También habrá venta de boletas en la taquilla, el día del evento, en el Teatro Colón. Y quienes no estén en Bogotá podrán hacer donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo a través del mismo enlace, incluso si no asisten presencialmente. El concierto será transmitido por RTVC y Señal Colombia.

Lucio Feuillet
Lucio Feuillet Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.
“En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, al anunciar la iniciativa.

En un país donde las emergencias climáticas se repiten con frecuencia creciente, Cultura Solidaria propone algo más que un espectáculo, propone una movilización cultural que busca traducir el escenario en acción concreta. Esta vez la música no será solo entretenimiento.

Yoky y El barragán
Yoky y El barragán Foto: cortesía MinCulturas / A.P.I.

