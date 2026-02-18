El Mercado del Vinilo retoma su actividad en Antenna con una edición ampliada.

El Mercado del Vinilo vuelve a realizarse después de casi dos años sin una edición completa, con una versión de mayor escala que se llevará a cabo en el bar Antenna, espacio que habilitará sus tres ambientes para integrar expositores y programación artística durante los dos días del evento. Esta nueva edición marca la reactivación del proyecto tras el volumen 50, en 2024, y se plantea como una consolidación de su perfil como plataforma cultural alrededor del formato físico, combinando circulación comercial, escucha pública y encuentro entre distintos actores del ecosistema discográfico.

El Mercado del Vinilo 2026 presentará el último álbum de Mitski y lanzamientos de Cerrero y El Pantera, legendario músico de la movida tropical patria. Foto: @mercadodelvinilo

El Mercado del Vinilo nació en 2014 en el marco del festival Alta Fidelidad, en un momento en el que comenzaban a consolidarse nuevas discotiendas con propuestas curatoriales específicas y con una concepción del disco que insistía en el valor del formato físico que, de cualquier modo, no ha desaparecido. Rodrigo Duarte recuerda que el proyecto surge a partir de un interés por “empezar a generar otros espacios de reconocimiento de la música en el marco de Alta Fidelidad”. Desde sus primeras ediciones, el mercado se articuló como un punto de encuentro entre nuevas tiendas, proyectos con planteamientos conceptuales propios y discotiendas tradicionales del centro de la ciudad, lo que permitió que su crecimiento fuera rápido y sostenido.

Mercado del Vinilo, sábado 21 de febrero de 2026. Foto: @mercadodelvinilo

Durante su primer año, el evento se realizó de forma gratuita para los expositores y con una periodicidad bimestral, lo que contribuyó a su posicionamiento dentro del circuito cultural bogotano. Con el tiempo, el mercado atravesó distintos procesos en cuanto a frecuencia, expansión y alcance. Ha tenido lugar en varias zonas de la ciudad, aunque el centro se mantuvo como su principal referencia territorial, y desarrolló versiones vinculadas a espacios de circulación más amplia como el BIME Bogotá. En su fase actual, el evento adopta una lógica menos frecuente pero más sólida en términos de estructura y participación. Como señala Duarte, “ya es un mercado más robusto, más estructurado, con más participantes e, incluso, la participación de marcas afines con productos dentro del negocio de los discos”. Por ello, en esta edición, como en anteriores, los asistentes no sólo podrán hacerse con gemas exclusivas para sus sistemas de sonido, sino también con prendas de diseño independiente, serigrafías y utensilios para la limpieza de sus discos.

La programación artística ha sido un componente estructural del mercado desde su creación. Por sus tornamesas han pasado DJs de trayectoria, coleccionistas y públicos jóvenes que se están formando en este universo, con una selección sonora que no se organiza por estilos cerrados ni por escenas específicas. “Es un mercado, por ello no está especializado en ningún género. Entonces puede sonar de todo, literalmente”, explica Duarte, subrayando que esa amplitud ha permitido que el evento funcione como un espacio de convivencia entre estéticas diversas y generaciones distintas. En esta ocasión, más de una veintena de selectores estarán a cargo de orquestar la experiencia del mercado, navegando géneros tan diversos como el city pop, la psicodelia o el hip hop.

La edición actual se desarrollará en Antenna, bar que pondrá a disposición su infraestructura completa para alojar las distintas dimensiones del mercado ubicado en la antigua sede de la HJCK. Esta sede permite distribuir la programación y la circulación de público en varios ambientes, manteniendo el equilibrio entre actividad comercial y experiencia sonora. Duarte señala que el uso integral del espacio responde a la necesidad de articular estas capas del evento: “Tenemos acceso a los tres espacios de Antenna y ahora puede almacenar artística ambos días en esos tres ambientes y escenarios”. Esta configuración refuerza la idea del mercado como experiencia extendida y no como una feria concentrada en un solo punto.

Mercado del Vinilo, domingo 22 de febrero de 2026. Foto: @mercadodelvinilo

En su dimensión histórica, el Mercado del Vinilo se reconoce como un proyecto pionero en la región. Su modelo de encuentro entre discotiendas físicas, vendedores independientes, marcas afines y programación curada no tenía antecedentes de esa escala en Latinoamérica cuando se creó. “No se hacían eventos de esas características que reunieran tantos expositores de las discotiendas físicas”, afirma Duarte, al contrastar su propuesta con los bazares pequeños que predominaban en otros países. Esta condición lo sitúa como antecedente de un tipo de evento que hoy se ha multiplicado, pero que en su momento configuró una forma nueva de articular comercio y cultura musical. Además, funge como espacio de escucha para próximos lanzamientos. En esta oportunidad, por ejemplo, se presentará el último álbum de Mitski y lanzamientos de Cerrero, productor en la cabeza de Llorona Records, y El Pantera, legendario músico de la movida tropical patria.

Más allá de su función como espacio de compraventa, el mercado responde a una necesidad cultural concreta: sostener la presencia del formato físico en un entorno dominado por plataformas digitales. Para Duarte, “la necesidad realmente del Mercado del Vinilo es seguir fortaleciendo la presencia del formato físico, siendo el dominante en este momento es el vinilo”. En ese sentido, el evento funciona como plataforma de encuentro entre catálogos con distintos perfiles sonoros y públicos diversos, ampliando la oferta disponible y favoreciendo la circulación de estéticas múltiples dentro de un mismo marco.

Con esta nueva edición, el Mercado del Vinilo retoma su actividad con una apuesta por el crecimiento espacial, la consolidación de su estructura y la continuidad de un proyecto que desde hace más de una década ha construido un lugar propio dentro del mapa cultural de Bogotá. Su regreso se plantea como una reformulación que refuerza su vocación como espacio de reconocimiento del disco como objeto cultural, como práctica de escucha y como punto de convergencia entre comunidades musicales.