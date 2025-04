Este 2025, como en años anteriores, el evento no se limita a la llegada de títulos exclusivos internacionales. En Colombia, el día también se celebra con el estreno de un lanzamiento regional: el nuevo disco de Frente Cumbiero, Inconcretos & Asociados , distribuido en varias discotiendas como parte del evento. El lanzamiento, acompañado de conciertos íntimos y encuentros con el público en lugares como la Roma Records, RPM o Sin Fronteras, permite consolidar una relación entre el formato físico y las escenas locales. “Lo que se busca es que ese disco esté en las diferentes tiendas de la ciudad independiente de que tengan los discos internacionales o no del Record Store Day”, señala Duarte.

La dimensión local del Record Store Day Colombia no es un gesto menor ni un simple anexo a las dinámicas globales del evento. Por el contrario, los lanzamientos regionales permiten que los catálogos nacionales entren a formar parte de un archivo cultural compartido. No se trata solo de vender discos sino de preservar una memoria. “Nos hemos integrado como Record Store Day Colombia, no solamente con los títulos internacionales, sino con algo local que eso es muy importante”, explica Duarte. Este año, además de Frente Cumbiero, se difundirán reediciones y nuevos prensajes de agrupaciones de culto que no circulaban en tiendas desde hace décadas e, incluso, rarezas que nunca se han prensado para el placer estético de melómanos consumados. Así, títulos de A Tribe Called Quest, The Cure, Elton John, The Hives o Jamiroquai, entre muchos otros, componen una lista de decenas de álbumes exclusivos.