Katatonia y Moonspell tocan en marzo en Bogotá: las invasiones se acercan con su melancolía oscura

La capital de los conciertos abre un capítulo especial para Suecia y Portugal, con dos de sus bandas insignes tocando consecutivamente, el 16 y 17 de marzo. La tanda imperdible resonará desde la introspección y explorará la condición humana.

Redacción Arcadia
12 de febrero de 2026, 10:12 a. m.
Katatonia viene a presentar algo de su nuevo trabajo y muchos de sus himnos eternos.
Katatonia viene a presentar algo de su nuevo trabajo y muchos de sus himnos eternos. Foto: Tomado de katatonia.com / A.P.I.

La apretada agenda de conciertos en el país da para todos los gustos; y vale prepararse para marzo, un mes que viene colmado de eventos. No solo habrá FEP, también llegarán unas potentes invasiones europeas. La división nórdica será una de ellas: desde Estocolmo, Suecia, llega Katatonia con la gira Nightmares as Extensions of the Waking State - Latin America 2026, en la que presenta el trabajo más reciente, lanzado en 2025. La cita es el lunes 16 de marzo, cuando el quinteto llegue por tercera vez a Colombia, tras haber dejado su música en 2011 y, más recientemente, en 2024, en el Colombia Metal Festival junto a Satyricon, Watain, Enslaved y Samael, entre otras agrupaciones.

My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”

El genial nombre de la agrupación viene, por un lado, de un trastorno asociado con la esquizofrenia que se caracteriza por ausencia general de movimiento o comportamientos violentos e hiperactivos en quien la padece; por otro lado, parte del griego κατατονία, que significa “tono bajo” o “ritmo lento”.

"Nightmares as Extensions of the Waking State" de Katatonia vio la luz en 2025.
"Nightmares as Extensions of the Waking State" de Katatonia vio la luz en 2025. Foto: Napalm Records

En esta ocasión, Capital Live Music, carrera 13 n.° 48-90, recibirá a Jonas Renkse (voz), Niklas Sandin (bajo), Daniel Moilanen (batería), Sebastian Svalland (guitarra) y Nico Elgstrand (guitarra). Y será una presentación característica de Katatonia. Es decir, una noche de música que contrapuntea oscuridad, densidad, nostalgia, melancolía, soledad e introspección. Como pocas, esta banda ofrece paisajes sonoros que reflejan emociones interiores, las que permanecen dentro de cada ser humano.

Death metal, doom, gótico, progresivo y rock en estado puro han conformado su sonido en más de tres décadas. Desde lo más pesado y crudo hasta lo cuidadosamente elaborado, los suecos tan tallado una carrera en que priman la esencia humana y la estética musical. Ha habido una evolución en lo que crean; y a través de esta muestran al mundo que se puede entrar en la oscuridad y explorarla desde la belleza en la interpretación. Lo más probable es que recorran su discografía, y por eso sonarán canciones de trabajos como Tonight’s Decision, Viva Emptiness, The Great Cold Distance, The Fall of Hearts, Sky Void of Stars. También así, por supuesto, de Nightmares as Extensions of the Waking State, su nuevo trabajo.

El 16 de marzo, Katatonia llegará a acoplarse Bogotá y a su clima, tan perfecto para los sonidos del doom y el gótico. A las 7:00 de la noche comenzará el sonido que envolverá a quienes asistan y quieran entrar en las oscuras regiones del alma.

*Boletas disponibles en www.biciq.com. Organiza BRK Shows.

Moonspell: los lobos regresan

El martes 17 de marzo, el turno será para los portugueses Moonspell. El Ace of Spades será el lugar señalado para mostrar la gira Wolfheart and Other Stories: The Best of Moonspell, que está caracterizada por la interpretación del álbum Wolfheart, fundamental en su discografía y piedra angular del metal gótico, además de varias de sus canciones que dieron forma al sonido del metal noventero y de comienzos de los años 2000.

La cita con Moonspell es el 17 de marzo.
La cita con Moonspell es el 17 de marzo. Foto: cortesía API
Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

No hay pérdida con la séptima visita de este sonido luso al país. En lo que ha sido una consolidada relación casi mística, Fernando Ribeiro (voz), Ricardo Amorim (guitarra), Pedro Paixão (guitarra y teclado), Aires Pereira (bajo) y Hugo Ribeiro (batería) traen más de 30 años de atmósferas oscuras, poesía, erotismo, filosofía, blasfemia y magia, entre otros temas.

Los lobos portugueses llegarán más que preparados. Irreligious, Sin/Pecado, Darkness and Hope, The Antidote, Night Eternal, Hermitage son solo algunos de sus álbumes que seguramente aportarán a la lista de canciones preparadas para sonar en Bogotá. La celebración comenzará a partir de las 7:00 de la noche.

“Sin ponerme emocional, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Junto con sus socios de Katatonia, Moonspell marcó el sonido, el pensamiento y la estética de la oscuridad, y juntos continúan ofreciendo su arte a lo largo y ancho del planeta; esta vez lo harán en el país con un día de diferencia. Portugueses y suecos harán sonar lo mejor de ellos en 48 horas, y lo mejor que se puede hacer es recibir y sentir su música, que tan bien se acopla a Bogotá y su esencia.

*Boletas disponibles en www.blackline-tickets.com. Organiza Backline

