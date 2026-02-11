Crónicas de rock

My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”

Bogotá lanzó su frío pero se guardó la lluvia en una noche propulsada por el poder intenso y la teatralidad emo de la banda de Nueva Jersey, en su primera visita al país. A primera hora, los suecos hicieron lo que saben, rockear incontestablemente.

Alejandro Pérez Echeverry * Esteban Vega La-Rotta
11 de febrero de 2026, 10:32 a. m.
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie.
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Para canalizar la energía de las tardes grises que han marcado el ánimo bogotano, hubo un camino anoche. Lo abrió la banda de Nueva Jersey My Chemical Romance con su música y su imponente y elaborada puesta en escena, que mezcló lo análogo, lo digital y el mero fuego en los aires. Luego de ires y venires, de anunciar y posponer, MCR al fin tuvo su esperado encuentro con el público colombiano, en lo que para muchos fue un momento memorable que agitó adolescencias, tempranas adulteces y momentos fundacionales.

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Se escuchó decir a alguien, hacia la salida, que, por su entrega total, al cantante de la banda Gerard Way “se le quedó debiendo plata”. Esa idea, vale decirlo, aplica para todos los involucrados: los músicos, los actores, el gran crew que conjura ese magno circo itinerante. Y sí, incluidos también The Hives, que abrieron la noche por lo alto. Esos tipos no saben sino rockear.

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Hizo frío pero no llovió, y la gente vivió la fiesta sin perder impulso. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Weather Systems en Ace of Spades: la bronquitis no tumbó a Daniel Cavanagh; apoyado en su gran banda, lo dejó todo
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Foto: Esteban Vega La-Rotta
El tiempo invertido en el elaborado maquillaje y en vestuario no fue en vano. A My Chemical Romance su corte fue a verlos siguiendo su estética. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Volviendo a MRC, en el lapso de sus más de dos horas de concierto, esta banda, que en escena se despliega como un colectivo artístico, dejó el impacto de sus muchísimos himnos dinámicos proyectados al cielo por un gran sonido y una emotiva ejecución. Sus guitarras son magnánimas, su batería marca los tempos con potencia e intención, y sus sintetizadores, sus violines, su chello arde cuando deben...

Primero, recrearon su icónico LP The Black Parade, luego sumaron éxitos varios (entre ellos “I’m Not Okay (I Promise)”, “Na Na Na” y “Helena”). Para sus fanáticos, que en gran medida sumaron mucho color desde sus vestimentas y maquillaje, fue el banquete que esperaban y algo más (este fue el setlist de 24 canciones). Y hago énfasis en una parte que dividió el show. La chelista se quedó sola y dejó un interludio atmosférico impresionante. Para muchos, fue una oportunidad de hablar cháchara, procesar lo que acaban de ver, otros lo admiraron más a cada segundo que pasaba.

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Es una banda, es un colectivo artístico, es lo que sucede cuando se le dan alas a los chicos amantes de las artes. (Nota: la genial chelista ofreció un increíble interludio). Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Hermanos Gutiérrez en el Teatro Mayor: guitarras que se respiran como el aire y limpian como el agua
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Foto: Esteban Vega La-Rotta
La cantante de ópera Charlotte Kelso interpretó a la 'Enfermera Sylvia', y no fue la única invitada. Otro personaje apareció, entre otros estados, corriendo en fuego. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Innegablemente, esta es una banda capaz de unir a distintas generaciones. Una particular familia al frente nuestro nos mostró orgánicamente cómo una madre enloqueció con una canción, el hijo con otra y el tío con otra... No hace falta mucho más que esa postal para entender cómo los conciertos se hacen momentos imborrables (entre amigos, familia, pero también en soledad). Eso importa.

Y claro, es obligado destacar la dimensión de su puesta en escena. Por que este concierto maneja códigos de vestuario, performance, maquillaje, y secuencias de video genialmente realizadas, con una estética muy particular. Los invitados en escena (la cantante de ópera Charlotte Kelso y un particular personaje indomable) y los actores de dichas secuencias también suman una cuota particular, un tono que va de lo reconfortante a lo premeditadamente incómodo. El arte necesita algo esa mezcla orgánica. Y las canciones de la banda son muestra de lo mismo, ofreciendo introspección en varios momentos y desatando pogos en otras. El rango de sonidos y emociones de MCR es amplio, y fue afortunado sentirlo.

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
My Chemical Romance es liderada con histrionismo enérgico por Gerard Way. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Bad Bunny en el Super Bowl LX: el gana-gana del capitalismo y la representación latinoamericana
My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Se demoró en llegar, pero sin duda fue mejor tarde que nunca para los seguidores de My Chemical Romance en Colombia. Foto: Esteban Vega La-Rotta

En ese sentido, el espectáculo equipara y supera lo que han ofrecido otras bandas que han estallado este siglo, que borran la línea entre teatro, película, concierto, performance y video juego. Lo vimos con Bring me the Horizon, Avenged Sevenfold, entre otras, en cierta medida. Pero lo de anoche fue un escalón más lejos, con un show de estadio que integró fuego: alto fuego hacia los cielos (impactante cómo se sentía el golpe de calor incluso para quienes estábamos a decenas de metros del escenario), y en un punto, ¡marcando el escenario!

En un punto de la noche, Gerard Way aceptó que como banda se habían demorado demasiado en venir; en primer lugar, aseguró que “hace unos 18 años” han debido hacerlo; también abordó el hecho de que este concierto estaba pactado para enero 22 y, por ellos, tuvo que posponerse. Y pidió disculpas sin pedirlas, anotando ese detalle y dejando con sus colegas de arte lo que tienen para ofrecer, que fue mucho.

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Foto: Esteban Vega La-Rotta
My Chemical Romance dejó una puesta en escena tan vasta que se sintió térmicamente. En este punto, apenas empezaba a desplegar su teatro magno. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Deshielar a Bogotá: The Hives Forever

A las 7:25 de la noche (25 minutos después de lo anunciado en horarios oficiales), la banda sueca The Hives saltó a escena. En el Vive Claro algo ha demostrado ser duro, y es abrir la noche, especialmente entre el viento polar y el amago de lluvia. Pero si alguien podía romper con el frío de los 2.600 metros, eran estos tipos.

The Hives en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Los suecos abrieron la noche y calentaron la escena para My Chemical Romance. Foto: Esteban Vega La-Rotta
En su tercera aparición en Bogotá, los suecos abrieron la noche y calentaron la escena para My Chemical Romance. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Y lo hicieron, claro que sí, escogiendo un repertorio que sumó éxitos conocidos como “Come On!” (qué barbaridad cuando se desata), “Tick Tick Boom” y “Hate to Say I Told You So”, y que no pidió permiso para enfocarse en sus dos trabajos más recientes. ¿Extrañé escuchar “Main Offender”?, claro, pero no cambiaría nada, porque en su lugar tronó una canción como “Legalize Living”. A The Hives se le respeta el envión que escoja.

Pelle Almqvist habla con SEMANA sobre la música, la estética, los conciertos y el genial nuevo álbum de The Hives

“Si estás viendo a The Hives por primera vez, no permitas que sea la última vez”, lanzó al público su cantante, recreacionista y humorista Pelle Almqvist. “¡Más tarde en el escenario aquí, My Chemical Romance!”, añadió luego, arengando a las masas, “pero primero, ¡más música de The Hives!”.

La comedia de Almqvist eleva la experiencia de ver a esta genial banda, por su español levemente accidentado, sincero y MUY ENTENDIBLE. Ser chistoso en otro idioma no es fácil, pero este sueco ha hecho la tarea desde siempre para que nos podamos reír con él entre canciones.

The Hives Vive Claro Feb 10, 2026Foto: Esteban Vega La-Rotta
Pelle, hombre de la gente. Y siempre hay un detalle nuevo. Esta vez, ¡los trajes de The Hives tenían luminiscencia integrada! Foto: Esteban Vega La-Rotta

Y es claro que esta interacción que propone funciona porque la música arrasa incontestablemente. El cantante recalcó que en este país han dado sus conciertos favoritos, y si bien no alcanzó la épica de lo que dejaron en el FEP 2025 (era imposible, ¡vencieron a una tormenta!), fue una genial noche que ratificó que a The Hives se les debe ver cuando se pueda, porque no tienen manera de decepcionar.

The Hives en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Los suecos abrieron la noche y calentaron la escena para My Chemical Romance. Foto: Esteban Vega La-Rotta
The Hives son enormes por su música, su estética y su sentido del humor. Pelle 'volea' pata y micrófono por igual. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner
The Hives en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. Los suecos abrieron la noche y calentaron la escena para My Chemical Romance. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Según el cantante, el bajista The Johan And Only ha ganado tres premios Nóbel, cuatro Pulitzer y cinco oros olímpicos. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Notas de concierto

*Hacia el frente, muchos seguidores y seguidoras de MCR derramaron lágrimas profusas. Algunas personas se desmayaron al verlos salir a escena. Ojalá hayan podido recuperarse y disfrutar del concierto.

*El índice del agua alcanzó los 12.000 pesos por botella en puestos autorizados (algunos de los vendedores errantes cobran 15.000 durante el concierto).

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta
La gente derrochó energía y entusiasmo, en una noche que había esperado desde comienzo de siglo. Foto: Esteban Vega La-Rotta

*Crónica dedicada a Yolanda Parra, colega de mil batallas. Toda la fuerza, toda la vida, y la mejor suerte en el camino.

Noticias Destacadas