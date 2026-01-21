ARCADIA: ¿Siente a Weather Systems como un regreso, un renacimiento o algo distinto?

D.C.: No lo sé. Intento no analizarlo demasiado, pero lo que sí diré es que no es Anathema, aunque es como el primo de Anathema y definitivamente es lo más cercano en el mundo a Anathema. Además, seis o siete de las canciones del álbum Ocean Without a Shore iban a ser canciones de Anathema, así que está bastante cerca...

ARCADIA: Muchas de las canciones estaban pensadas para Anathema. ¿Hubo un momento específico en el que sintió que ahora eran canciones de Weather Systems?

D.C.: No hubo un momento específico. Después de un tiempo uno piensa: “Bueno, tengo que hacer algo positivo, y tengo estas canciones, así que las voy a hacer”. Hablé con Vincent y le dije: “No voy a usar el nombre Anathema sin ti, y tú tampoco lo harías sin mí. ¿Qué te parece si llamo Weather Systems a la banda?”. Y él dijo que estaba bien. Dijo que era una buena idea. Entonces lo hice. Y luego hice el disco.

ARCADIA: ¡Un nombre bastante bueno! Y siempre es bonito saber que, aunque ahora no hagan música juntos, los hermanos siguen siendo hermanos…

D.C.: Sí, absolutamente. Vincent vive cerca, aquí mismo, a la vuelta de la esquina...

Daniel Cavanagh, en épocas previas a Weather Systems... Foto: Melanie Lhote / API / Weather Systems

ARCADIA: Cuéntenos sobre el proceso de construir esta banda.

D.C.: ¡Eso lo hizo Daniel Cardoso!

ARCADIA: ¿Cómo sucedió y quiénes vienen con usted a Bogotá?

D.C.: Daniel armó la banda. Al principio éramos él y yo. Y yo quería encontrar una cantante mujer para cantar conmigo. Él encontró a Soraia (Silva), pues había grabado a su banda. Me dijo: “Esta chica es muy buena”. Vi un video de ella y me di cuenta de que no solo es una cantante excelente, sino de que tiene un carisma enorme en el escenario. Puede tener a mil personas en la palma de su mano, en el centro del escenario. Es muy natural. Y, por suerte, accedió.

Daniel Cardoso fue esencial en reunir a la banda y armar Weather Systems como se verá en Bogotá. Foto: Melanie Lhote / API / Weather Systems

Luego Daniel sugirió al bajista, André, porque había tocado con él durante mucho tiempo. André es como su mano derecha; hacen bandas de covers y ambos son dueños del equipo. Él me dijo: “Puedo confiar en André, es mi hombre”. Y yo le dije: “Tráelo”. Y ha sido genial porque realmente sabe cantar, es un gran músico y además es una buena persona: profesional, trabajador y talentoso. Así que cuando hagamos el próximo álbum, voy a tener a todos tocando para que se sienta como un verdadero equipo.

Soraia cantó en el último álbum y Daniel Cardoso tocó la batería, pero yo hice todo lo demás, aparte de Peta, una vocalista invitada que ayudó un poco. Esta vez vamos a involucrarlos a todos, vamos a hacerlo como una banda.

ARCADIA: Es una prueba de que las cosas van bien, que ni siquiera tenga que pensarlo...

D.C.: Uno quiere construir un equipo, hacerlos sentir parte de esto. No quiero que sea mi proyecto solista. Yo escribo las canciones, está bien, pero ahí termina. Es un equipo.

ARCADIA: Cuando usted habla de un equipo en el futuro, ¿abre un poco la puerta a que quizá otros músicos compongan?

D.C.: No he pensado en eso todavía. ¿Quién sabe? No lo sé, porque este año he escrito muchísimas canciones. Después de terminar la gira en mayo, escribí unas 20 o 25 canciones, ¡en tres meses! Así que el próximo álbum está terminado, es decir, está escrito. Tiene nombre y solo me falta escribir la letra de una canción; todo lo demás ya está hecho. Y sí, el sello discográfico está firmando mi composición, pero nunca se sabe cómo pueden ir las cosas en el futuro. Estoy agradecido con la banda por darme una oportunidad, por ayudarme, y espero que disfruten tanto como yo.

ARCADIA: Estos son tiempos difíciles en el mundo y para muchos —como para mí— la música es un refugio seguro. Escuchar sus canciones esta semana y oír sus melodías con Soraia es una dicha. ¿La música es un lugar seguro para usted? Se siente así…

D.C.: Sí, lo es. Especialmente escribirla. En este momento escribo música mucho más de lo que la escucho. En las últimas tres semanas no he tocado nada más que James Hetfield en la guitarra.

ARCADIA: ¿De verdad?

D.C.: Sí, con la mano derecha (canta el riff de Disposable Heroes), tratando de hacerlo lo más rápido y lo mejor posible. No puedo tocar Master of Puppets como él, pero me estoy acercando. ¡Y lo hago porque el álbum ya está terminado y no tengo mucho más que escribir! Además, conseguí este sistema de audífonos que suena muy bien (lo muestra a la cámara), ¡y toco esta guitarra con eso!

ARCADIA: ¿Qué guitarra es?

*Acerca a la cámara la guitarra que empuña.

D.C.: Es una Fender personalizada que compré y luego hice que se viera hermosa. No está del todo terminada, pero es una Fender Ultra Strat. La modifiqué completamente: tiene un pickup sustainer para todo el feedback que hago y un humbucker. Todo el hardware dorado es personalizado; pagué para que alguien hiciera todo eso. Solo falta terminar la palanca del trémolo, pero el técnico está enfermo ahora y no puede hacerlo. Ya lo haremos. Y cuando esté lista, estará perfecta.

Es el mejor mástil que he tocado en mi vida. Es un diseño nuevo de Fender: se vuelve un poco más delgado a medida que uno sube. Cuando toca acordes, es un poco más grueso aquí y luego se afina. Fender ya mejoró este diseño con el segundo modelo, el Ultra 2, y voy a comprar ese también (cuando tenga el dinero). Pero cuando esté toda dorada, esta será la guitarra más hermosa que haya visto.

ARCADIA: Va por muy buen camino, se ve increíble. ¿Va a tocarla en Bogotá?

D.C.: No, no la llevo a Sudamérica. Viajo con tres guitarras que se quedan en Portugal con la banda. Uso dos Fenders y una Gibson; básicamente, eso es todo lo que uso.

ARCADIA: Cuéntenos sobre el equilibrio al armar el repertorio que va a tocar en Bogotá y Sudamérica...

D.C.: Bueno, yo escribí todas las canciones que van a escuchar, obviamente. Y cuando digo que las escribí, lo digo literalmente: cada palabra. Lo que pasaba con Anathema —y la gente no lo sabe— es que Lee tenía una voz increíble, ¿cierto? Y Vincent también tenía una gran voz y aportaba muchas ideas. Pero cuando mis canciones estaban escritas, yo las grababa cantando cada palabra. Ellos las aprendían y las cantaban como en karaoke. Así que todo lo que se escucha, aunque suene como si ellos lo estuvieran haciendo, yo escribí cada nota. Y nadie lo sabía. Nunca lo dije cuando estábamos juntos. Nunca se lo conté a nadie, pero ahora sí puedo decirlo.

Daniel Cavanagh y Vincent Cavanagh de Anathema en 2019. Foto: Will Ireland/Future Publishing via Getty Images. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Eso no significa que no hubiera una gran química. La había, especialmente con John y Vincent como equipo de composición. Nunca volveré a encontrar eso. Eso pasa una sola vez en la vida (sí encontré un productor con el que tuve una química increíble, pero no tengo suficiente dinero para trabajar con él en el próximo disco; él produjo Ocean Without a Shore y The Optimist, ¡un escocés!). Pero la química de composición que tuve con John y Vincent fue como atrapar un rayo en una botella: no ocurre dos veces.

ARCADIA: Asume toda la autoría, pero al mismo tiempo reconoce esa química…

D.C.: Era telepática. Yo tomaba decisiones sobre las canciones basándome solo en la expresión facial de John. Con eso me bastaba. Cambiaba algo simplemente por la manera en la que me miraba.

ARCADIA: Usted intenta construir un equipo no para recrear eso, sino para tener algo similar...

D.C.: Nunca volveré a tener eso. Pero sí quiero que sea un equipo, que sea sano, hermoso y divertido para todos. Y es menos estresante de lo que fue Anathema, que al final fue muy estresante. Esto es menos estresante.

ARCADIA: El prog es un término divisivo, que engloba muchos tipos de rock, sonidos melancólicos, djent, sonidos más pesados, pero también reúne a millones. ¿Piensa en el lugar que ocupa dentro del prog? Porque para muchas personas usted forma parte de la historia…

D.C.: Agradezco que la gente nos haya dado una oportunidad. No escucho ese tipo de música, pero sí agradezco a quienes nos dieron una oportunidad escuchando a Anathema.

La única banda prog que realmente me gustó fue Pink Floyd. Y en realidad no son tan prog: lo eran un poco, pero no eran técnicos ni llamativos. Eran lentos y emocionales. Radiohead no es una banda prog. Joder, son mejores que Pink Floyd, en mi opinión. Eso es controversial, pero de verdad creo que es cierto.

La mejor banda de todos los tiempos es The Beatles. Sgt. Pepper’s podría considerarse el primer disco progresivo. Así es como yo veo la música. ¿Has visto la película Sinners? El nacimiento del blues empieza ahí, luego viene el blues, el rock and roll y todo lo demás. Ese es el linaje. También está la música folk, claro: Dylan es un puto genio. Pero en la música moderna, el blues está hace 100 años, luego viene el rock and roll y después todo lo demás. Así que el prog, lo que sea… yo no lo veo así. Es una gran cadena, y la película Sinners lo muestra muy bien.

Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Sinners' está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, acompañado por Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson y Delroy Lindo. Foto: Warner Bros.

Michael B. Jordan lo deja todo en 'Sinners' de Ryan Coogler. ¡La película marcó profundamente a Daniel Cavanagh! Foto: Warner Brothers.

Esa escena en la que él toca el blues y luego aparecen los raperos, el crip walk, todo eso, y luego las canciones folk… Lloré cuando cantaron Wild Mountain Thyme. Lloré tres veces escuchando esa canción en un solo día. Voy a grabar esa canción. Wild Mountain Thyme de Sinners. La voy a grabar como si la cantaran fantasmas, pero no quiero que nadie me robe la idea.

Hablabas del prog, y para mí es simplemente una gran cadena. En la música moderna, todo empieza con el blues. Empieza ahí.

ARCADIA: Daniel, estamos en una época en la que para muchos artistas es difícil salir de gira. ¿Cómo ha sido eso para usted? ¿Es difícil hacer una gira a Sudamérica?

D.C.: Podemos hacerlo y lo estamos haciendo. La gira de 2024 es lo mejor que he hecho en siete años, incluso más que grabar el disco. Estaba nervioso antes de esa gira, hasta el primer día y la primera prueba de sonido, y luego todo desapareció. Es lo mejor que he hecho desde que me separé. No quiero ponerme demasiado emocional, porque he pasado por muchas cosas, pero de alguna manera esto me reconstruyó el corazón.

ARCADIA: A veces, cuando pasan cosas así con las bandas, los fandoms pueden volverse un poco tóxicos…

D.C.: No les presto atención.

ARCADIA: No les presta atención, pero los siente cuando toca frente a la gente, en vivo, cuando sube al escenario y todo encaja. ¿Se siente como si el fandom le dijera: “Estoy con usted”?

D.C.: Sí, se siente así. No es tan grande como antes, pero no lo espero ni lo necesito. Lo único que quiero es una sala llena: unos pocos cientos de personas disfrutándolo de verdad. Eso es todo. No necesito que sea como antes.

Y ojalá siga creciendo, porque tengo 53 años, estoy escribiendo las mejores canciones que he hecho y no conozco a mucha gente que haga eso a esta edad. Es como si los genios ya hubieran alcanzado su punto máximo. Todos eran mejores que yo. El único que no lo hizo fue Thom Yorke: ha sido increíble de manera constante durante unos 30 años.

John Lennon murió muy joven, solo tuvo 20 años como músico y aun así siguió escribiendo buenas canciones. Mire a Kate Bush: todavía puede escribir canciones, pero no son muchos los que llegan a mi edad haciendo su mejor material. Esa es mi opinión.

ARCADIA: Le doy la mía: vamos a tener suerte de verlo y escucharlo tocar en Bogotá. El concierto será un lunes, y sabemos que quienes lo aman estarán ahí sin importar el día. Pero me pregunto si hay una forma de describir su arte para quienes no saben qué hace y nunca lo han escuchado...

D.C.: Si pueden imaginar las emociones más profundas que tienen, muy fuertes y hermosas… es eso.