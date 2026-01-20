Más allá de que hay una agenda nutrida de shows internacionales, que hoy toma vuelo esta noche con Mr. Bungle y Avenged Sevenfold, y se extiende a principios de febrero con el imperdible show de Weather Systems, para empezar el año ponemos el ojo y el oído en dos propuestas acordes desde Colombia.

Argovia: proyección y evolución

Fundada en 2013 por la multiinstrumentista Ani Guillén (guitarras, batería, bajo, voz) y el tecladista y productor musical Carlos Arminio, Argovia es una banda de rock progresivo de Bogotá. En 2014 publicó su EP debut, Lost Letters y tres años más tarde lanzó su primer álbum, Distant Present (2017), masterizado por Toni Lindgren (Fascination Street Studios), con el que realizaron una gira por varias ciudades de Colombia, incluyendo Cali y Medellín, y participaron en el Prog In Motion 2017, el único festival local de progresivo en el momento.

En 2024 presentaron el EP Who We Are. En este trabajo, el grupo se aleja de lo sinfónico y lo digital para abrazar un sonido más maduro, crudo y emocional, influenciado por Riverside, The Gathering, Steven Wilson, Anathema y Karnivool.

En 2025, Argovia inició el ciclo de su próximo álbum con los sencillos “Where Do We Go” y “Mountains”, anticipando una obra introspectiva y emocional que verá la luz este 2026 y tiene un invitado muy especial en uno de sus tracks.

Argovia (en vivo) es Ani Guillén (Voz, guitarra, percusión); Carlos Arminio (Teclados y sintetizadores); Nicolás Paredes (Bajo) y Mauricio Sanabria (Batería). Foto: cortesía Argovia

La banda abrirá el concierto de Weather Systems, la banda nueva del exAnathema y prolífico compositor Danny Cavanagh (con quien puede esperar una entrevista genial este sábado en nuestra edición impresa), este próximo 2 de febrero en Ace of Spades de Bogotá.

Sobre ese concierto, Ani Guillén le dijo a Arcadia: “Para Argovia ser la banda invitada de Weather System no solo es un gran avance en nuestro proceso de consolidación dentro de la escena prog en Bogotá y en Colombia, sino que adquiere un tinte especial porque Anathema es una banda que nos ha influido profunda y directamente durante muchos años. Argovia es una de esas bandas que sin Anathema no habría podido existir, ellos han impactado en nuestro sonido y en nuestra estética musical, y ahora con Weather Systems la posibilidad de completar un círculo como músicos y como fans, abriendo la noche y compartiendo con el público es algo casi mágico. Va a ser una noche muy importante para la escena prog a la que pertenecemos”.

Con respecto a cómo armarán su setlist, Guillén contó: “Estamos preparando un show con lo más melancólico e introspectivo de nuestro repertorio, buscando crear el ambiente ideal para lo que vendrá después, y aprovechando de presentar los últimos sencillos de nuestro próximo álbum de estudio que verá la luz el 10 de abril de este año, y para el cual estamos preparando un concierto de lanzamiento muy especial".

Además, cuatro días después del concierto de Weather Systems estrenarán un nuevo sencillo, un hito para la banda pues “es probablemente la colaboración más importante de nuestra carrera”, según explica la música. “Cuenta con la participación vocal de Ross Jennings de Haken. Con este sencillo buscamos poner en alto el progresivo hecho en Colombia, entonces va a ser un primer semestre del año muy importante para nosotros como banda”.

Thy Method: Degodify, o el inicio del camino

El disco debut de Thy Method aterriza en un sonido progresivo moderno que examina la forma en que los dogmas moldean la vida humana desde la infancia. El proyecto nació en 2023 por cuenta del músico colombiano Nicolás Restrepo.

Compuesto por siete canciones, Degodify articula pasajes instrumentales elaborados, atmósferas sonoras intensas e imágenes que exponen las tensiones internas derivadas de los dogmas. Así, se consolida una propuesta de metal progresivo que articula reflexión conceptual, exploración sonora y una narrativa profundamente ligada a la experiencia humana contemporánea.

El proyecto, liderado por el músico colombiano Nicolás Restrepo, se sitúa en un punto de convergencia entre la introspección personal y el cuestionamiento de los sistemas simbólicos que estructuran la vida social desde la fe, la moral heredada y las relaciones de poder. Foto: cortesía Thy Method

El álbum explora los límites entre la música y el pensamiento crítico, situando al proyecto dentro de una escena donde la complejidad sonora y el contenido conceptual dialogan. Puede escucharlo en este enlace.

Desde lo musical, Degodify se despliega en siete composiciones que combinan estructuras complejas, dinámicas cambiantes y atmósferas densas, propias del metal progresivo moderno. Influencias como Dream Theater, Opeth, Symphony X, Tesseract, Haken, Jinjer, Messhuggah y Gojira se manifiestan de forma orgánica como parte de la sincronía entre la forma y el contenido. Cada canción funciona como un fragmento narrativo que aborda un tipo específico de dogma o yugo social.

Uno de los ejes representativos del álbum es “Martyr”, pieza que profundiza en la relación entre fe, abuso y sacrificio impuesto. La canción retrata la vida de una mujer marcada por un vínculo espiritual que convierte su supuesta clarividencia en una condena. La canción alterna pasajes de alta intensidad con secciones más introspectivas, reforzando la sensación de encierro espiritual y conflicto interno.