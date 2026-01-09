Turismo

Estos son los encantos del municipio de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino reconocido por su clima y hermosos paisajes

Se ubica a 43 kilómetros de Bogotá.

Cascada La Chorrera en Une, Cundinamarca
Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los más departamentos más poblados e importantes del país.

Uno de sus 116 municipios es Une, ubicado a 43 kilómetros de Bogotá, una hora y 30 minutos de viaje en vehículo. Esta población, que tiene la particularidad de tener el nombre más corto entre los municipios de del departamento, es conocida por su clima templado y sus hermosos paisajes rurales, ideales para la agricultura y el ecoturismo, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

Une está localizado exactamente en la cordillera Oriental, con una altitud de aproximadamente 2,400 metros sobre el nivel del mar.

Historia

La Gobernación señala que el territorio donde actualmente se ubica el municipio fue habitado en la época prehispánica por los indígenas muiscas. Posteriormente, la población fue fundado 22 de febrero de 1538 por el encomendadero Diego Romero de Aguilar.

Turismo

En materia económica, la agricultura es la actividad más destacada, resaltando los cultivos de papa, cebolla, zanahoria, arveja, cilantro, entre otros.

Cultivo de papa
Una de las actividades económicas en el municipio es la agricultura. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Sitios de interés

El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural, características que lo convierten en un destino imperdible para el turismo rural y ecológico.

Entre los principales atractivos de Une se destaca la cascada La Chorrera. Según señala la alcaldía del municipio, esta es una caída de agua cristalina, que nace en el páramo de Sumapaz, en el sector conocido como San Salvador.

“Cuenta con dos escalones, el primero con una altura de 20 metros y, el segundo, con 87 metros respectivamente. Se llega al lugar después de un recorrido en vehículo 4x4 o motocicleta todoterreno, y una caminata de aproximadamente 40 minutos en un terreno fangoso propio del páramo más grande de Colombia”, destaca la entidad.

Otro sitio de interés es Calvario. Es un lugar religioso y mirador, ubicado en la parte urbana, barrio Villa Natalia, según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

La represa de Chocolate es otro atractivo. Este es un cuerpo de agua mágico adornado de exuberante vegetación de diferente

Adicionalmente, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción es reconocida por su gran valor histórico, por lo que se ha convertido en un símbolo del municipio.

En materia cultural, las festividades en honor a la Inmaculada Concepción incluyen procesiones, eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes cada año.

