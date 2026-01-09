El primer puente festivo del año ya está a la vuelta de la esquina y llega con la tradicional celebración de Reyes este lunes 12 de enero, una fecha perfecta para despedir la magia de las fiestas decembrinas y dar la bienvenida al año laboral con una escapada para descansar y recargar energías.

Para ello, diferentes municipios de Colombia abren sus puertas para disfrutar sus tradicionales ferias y fiestas, cargadas de música, cultura y sabor local, mientras que otros ofrecen planes especiales y actividades únicas para conmemorar esta fecha que, en la tradición católica, recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

En el municipio cundinamarqués de Zipaquirá, por ejemplo, se realizará una obra de teatro para compartir en familia llamada “La Magia de los Reyes”. La cita será el domingo 11 de enero a las 6:30 p.m., en la Plaza de Los Comuneros (Parque Principal), según informó la Alcaldía Municipal a través de sus redes sociales.

Además de este espacio para compartir, incluso con los más pequeños del hogar, este destino del departamento de Cundinamarca tiene mucho más que ofrecer para disfrutar una escapada de fin de semana emocionante, ya que alberga una de las maravillas imperdibles de Colombia: la Catedral de Sal.

Este universo, a 180 metros bajo tierra, deslumbra con su fusión entre espiritualidad, arquitectura y magia. Además, durante estas fechas, hasta el 13 de enero de 2026, estará disponible su alumbrado navideño, ubicado exclusivamente en las áreas externas, convirtiendo esta obra de teatro en una excusa perfecta para visitarlos.

Esta experiencia luminosa transforma el Parque de la Sal en un escenario lleno de color, brillo e innovación sostenible. Como parte de sus adornos, se encuentra un imponente árbol de Navidad de 14 metros de altura, además de diversas figuras 3D temáticas que enriquecen el recorrido para visitantes de todas las edades.

En el punto de encuentro principal para ese domingo, 11 de enero, también es posible realizar un recorrido por sus calles, parques, museos e iglesias, que dan cuenta de la fe que se vive en Zipaquirá y que lo convierte en un destino ideal para hacer turismo religioso.

A esta oferta turística se suman restaurantes de gastronomía típica y mercados de artesanías, espacios que permiten descubrir y disfrutar la riqueza cultural y las tradiciones locales. Además, su cercanía a Bogotá hace que sea una opción perfecta para planear una escapada corta, pero llena de experiencias memorables.