Turismo

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Queda a menos de 2 horas de Bogotá y alberga una de las maravillas imperdibles de Colombia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de enero de 2026, 4:18 p. m.
Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.
Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país. Foto: Suministrada / API

El primer puente festivo del año ya está a la vuelta de la esquina y llega con la tradicional celebración de Reyes este lunes 12 de enero, una fecha perfecta para despedir la magia de las fiestas decembrinas y dar la bienvenida al año laboral con una escapada para descansar y recargar energías.

Para ello, diferentes municipios de Colombia abren sus puertas para disfrutar sus tradicionales ferias y fiestas, cargadas de música, cultura y sabor local, mientras que otros ofrecen planes especiales y actividades únicas para conmemorar esta fecha que, en la tradición católica, recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Festival de Verano de Puerto Gaitán, un evento para disfrutar este puente festivo: conozca la programación por días e invitados

En el municipio cundinamarqués de Zipaquirá, por ejemplo, se realizará una obra de teatro para compartir en familia llamada “La Magia de los Reyes”. La cita será el domingo 11 de enero a las 6:30 p.m., en la Plaza de Los Comuneros (Parque Principal), según informó la Alcaldía Municipal a través de sus redes sociales.

Además de este espacio para compartir, incluso con los más pequeños del hogar, este destino del departamento de Cundinamarca tiene mucho más que ofrecer para disfrutar una escapada de fin de semana emocionante, ya que alberga una de las maravillas imperdibles de Colombia: la Catedral de Sal.

Turismo

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Turismo

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Turismo

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Turismo

Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Turismo

Festival de Verano de Puerto Gaitán, un evento para disfrutar este puente festivo: conozca la programación por días e invitados

Turismo

El municipio boyacense que inauguró nuevo atractivo turístico en honor a las abejas; alcanza los 14 metros de alto

Turismo

El encantador pueblo de Nariño reconocido por su rica historia y biodiversidad, ideal para el ecoturismo

Turismo

Consejos clave para visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar la magia del turismo ancestral en ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca

Turismo

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Turismo

Tres pueblos de Cundinamarca ideales para hacer el tradicional paseo de olla en fin de año

Este universo, a 180 metros bajo tierra, deslumbra con su fusión entre espiritualidad, arquitectura y magia. Además, durante estas fechas, hasta el 13 de enero de 2026, estará disponible su alumbrado navideño, ubicado exclusivamente en las áreas externas, convirtiendo esta obra de teatro en una excusa perfecta para visitarlos.

Esta experiencia luminosa transforma el Parque de la Sal en un escenario lleno de color, brillo e innovación sostenible. Como parte de sus adornos, se encuentra un imponente árbol de Navidad de 14 metros de altura, además de diversas figuras 3D temáticas que enriquecen el recorrido para visitantes de todas las edades.

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

En el punto de encuentro principal para ese domingo, 11 de enero, también es posible realizar un recorrido por sus calles, parques, museos e iglesias, que dan cuenta de la fe que se vive en Zipaquirá y que lo convierte en un destino ideal para hacer turismo religioso.

A esta oferta turística se suman restaurantes de gastronomía típica y mercados de artesanías, espacios que permiten descubrir y disfrutar la riqueza cultural y las tradiciones locales. Además, su cercanía a Bogotá hace que sea una opción perfecta para planear una escapada corta, pero llena de experiencias memorables.

Más de Turismo

Turismo en Colombia

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Atractivos de Antioquia

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Isla griega de Syros

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Murillo Tolima

Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Puerto Gaitán, Meta

Festival de Verano de Puerto Gaitán, un evento para disfrutar este puente festivo: conozca la programación por días e invitados

Sutamarchán, Boyacá

El municipio boyacense que inauguró nuevo atractivo turístico en honor a las abejas; alcanza los 14 metros de alto

La piedra de Bolívar.

El encantador pueblo de Nariño reconocido por su rica historia y biodiversidad, ideal para el ecoturismo

Caramanta, Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño cuyo primer nombre se dio por la gran cantidad de tumbas de indígenas que encontraron sus fundadores

MARSELLA - RISARALDA

A pocos kilómetros de Pereira: así es el municipio risaraldense que enamora con sus paisajes y arquitectura

Noticias Destacadas