Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Para los viajeros que buscan algo más que recorrer paisajes, existe un tipo de turismo con propósito que, más allá de motivarlos a explorar nuevos destinos, ofrece experiencias alineadas con las pasiones personales a través de labores concretas, como el cuidado de gatos.

Esta iniciativa se promueve en la isla griega de Syros, ubicada en el corazón de las Cícladas, donde se impulsa un programa de voluntariado que combina la posibilidad de descubrir un auténtico rincón del Mediterráneo con la oportunidad de aportar de manera directa y significativa al bienestar animal.

En este rincón paradisiaco de Grecia, los felinos son parte esencial del paisaje urbano y de la identidad local, motivo por el que el refugio Syros Cats abrió sus puertas a voluntarios, a quienes les ofrece alojamiento y alimentación sin costo, a cambio de su apoyo en el cuidado de estos animales.

Asimismo, explica que aunque esta isla es conocida por sus deslumbrantes paisajes y atractivos culturales, posee un problema que preocupa a su población local: se calcula que en Syros viven alrededor de 3.000 gatos en condición de calle.

Según estimaciones de los residentes y del equipo de Syros Cats, muchos de estos animales viven en contenedores de basura, en casas abandonadas y otros lugares inadecuados para su bienestar. Por esta razón, algunos incluso se encuentran en mal estado de salud.

Vista panorámica de las ciudades de Ermoupoli y Ano Syra en la isla de Syros, islas Cícladas, Grecia, Europa. Foto: Getty Images

En este contexto, el refugio señala que la esperanza de vida de un gato callejero sin esterilizar en Grecia apenas alcanza los tres años. Muchos de estos animales pierden la vida a causa del frío, el hambre, las enfermedades, los accidentes de tráfico, el maltrato o incluso por envenenamiento.

No obstante, pese a esta problemática, precisa que la isla no dispone de una red oficial de protección animal. Por esta razón, el cuidado de los gatos depende del apoyo de amantes de los animales, voluntarios y organizaciones locales, quienes hacen posible programas de alimentación, medicación, atención veterinaria, esterilización y adopción.

¿Cómo participar en esta iniciativa?

Según indican en la página web del refugio, el perfil ideal del voluntario incluye personas maduras y responsables, generalmente mayores de 25 años, capaces de trabajar en un entorno diverso y multicultural.

Por otro lado, detalla que, aunque los voluntarios conviven en una misma casa, cada uno dispone de una habitación privada, mientras que espacios como la cocina, el baño y la sala de estar se comparten con otros dos o tres participantes del programa.

En total, serían unas cinco horas de trabajo diario, cinco días a la semana, bajo el comprometerse de permanecer al menos un mes en el refugio.

“Los nómadas digitales son bienvenidos, pero deben poder trabajar de manera flexible en línea, ya que nuestros horarios y turnos son fijos. Damos una bienvenida especial a los voluntarios que estén dispuestos a quedarse por períodos más largos, pero lamentamos no poder alojar niños o mascotas”, aclara la organización.

Las temporadas de postulación se abren en diferentes fechas, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos de sus redes sociales y nuevos anuncios en su sitio web.