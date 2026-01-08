Turismo

Cinco tours para disfrutar durante su viaje a Santa Marta: guía para aprovechar al máximo sus vacaciones

Con estas opciones podrá organizar su itinerario fácilmente y en poco tiempo.

Redacción Turismo
8 de enero de 2026, 2:43 p. m.
El Morro, Santa Marta, Magdalena. FEBRERO 11 DE 2012.
El Morro, Santa Marta, Magdalena. FEBRERO 11 DE 2012. Foto: Juan Carlos Sierra

Ubicada en el Gran Caribe Colombiano, Santa Marta es uno de esos destinos donde todo amante del sol, la playa y la brisa quiere volver. Su riqueza natural y cultural se percibe a simple vista, especialmente al detenerse a contemplar los paisajes que combinan mar, montaña y una belleza que enamora desde el primer momento.

Sin embargo, más allá de contemplar su hermosura, la ciudad ofrece una amplia y variada oferta de actividades para realizar y descubrir algunos de sus sitios más emblemáticos, como su centro histórico, que fácilmente brinda a sus visitantes la posibilidad de hacer su primer tour al llegar.

Por eso, si no sabe qué hacer durante el recorrido por este lugar y qué otros planes hacer en Santa Marta, a continuación encontrará cinco opciones de tours que le podrían ser muy útiles para disfrutar su próximo viaje y organizar el itinerario sin problema, en poco tiempo.

1. Recorrer su centro histórico

Al caminar por el centro histórico de Santa Marta, los visitantes pueden conocer diferentes sitios icónicos como la Catedral Basílica, la Plaza de Bolívar y la Casa de la Aduana. Otra parada imperdible es la Quinta de San Pedro Alejandrino, monumento nacional histórico y última morada de Simón Bolívar.

El recorrido dura unas 2 horas y es un plan ideal para comenzar a conectarse con la esencia de la ciudad y conocer su legado histórico y cultural.

Santa Marta, Colombia
Joven tomándose una selfie en el centro histórico de Santa Marta, Colombia Foto: Getty Images

2. Tour por los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande

Por medio de esta actividad los viajeros tienen la oportunidad de vivir un intercambio cultural con comunidades de pescadores, cerca del municipio de Ciénaga, en un viaje que incluye transporte por tierra y en lancha.

Este atractivo turístico, conocido por ser el complejo lagunar costero más grande de Colombia, está estrechamente relacionado con la obra ‘Cien Años de Soledad’ del escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

3. Visitar Bahía Concha

Para los amantes de los deportes acuáticos, la Bahía Concha es una excelente opción para agregar en el itinerario. Allí es posible realizar snorkel, pero antes, disfrutar de un emocionante paseo en velero por las aguas del Caribe colombiano.

Sus aguas cristalinas, tranquilas y arena dorada convierten este lugar en un verdadero paraíso para divertirse o simplemente descansar.

4. Excursión por el Parque Tayrona

Este Parque Nacional Natural de Colombia es uno de los atractivos más visitados de Santa Marta, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de realizar caminatas ecológicas por senderos selváticos, con paradas en playas paradisíacas como Arrecifes, La Piscina y la famosa Cabo San Juan del Guía.

Plano medio de una pareja latinoamericana haciendo senderismo en el Parque Nacional Tayrona, Santa Marta, Colombia. Foto: Getty Images

Para realizar esta actividad se recomienda empezar desde muy temprano y tener disponible un día completo. Además, es importante tener en cuenta que requiere una condición física moderada, ya que la caminata desde la entrada El Zaino hasta Cabo San Juan, la última playa del recorrido, toma unas 2 horas, señala el portal de turismo Travelgrafía.

5. Trekking a Ciudad Perdida

Según la misma fuente, la caminata de cuatro días por la Sierra Nevada de Santa Marta para descubrir la mítica Ciudad Perdida (Teyuna), se podría calificar como una de las experiencias más imperdibles de Colombia y, sin exagerar, de toda Sudamérica.

Al llegar a este destino que es un antiguo asentamiento indígena rodeado de selvas, ríos cristalinos y cultura ancestral, los viajeros pueden admirar vistas impresionantes y ser testigos de la riqueza en flora y fauna de la región.

