Parque Tayrona: así quedaron las nuevas tarifas de ingreso para visitar este atractivo en 2026

¿Planea visitar el Parque Nacional Natural Tayrona este 2026? Si es así, lo primero que debe hacer es ajustar su presupuesto, pues desde el 1 de enero de este año entraron en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a este paraíso natural que cautiva con sus playas de arena blanca y suave.

El ajuste de precios quedó oficializado mediante la Resolución No. 551 del 19 de diciembre, expedida por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia y publicada en su sitio web oficial, presentando diferentes variaciones en los costos según la categoría del visitante, la temporada y el sector del área protegida.

Así es uno de los ríos más cristalinos de Colombia; una joya imperdible en el oriente de Caldas

De acuerdo con este documento, en temporada baja, los colombianos menores de 25 años deberán pagar $ 27.500 por el ingreso, mientras que en temporada alta la tarifa será de $ 30.500.

Para los extranjeros residentes en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el valor para este mismo rango de edad es de $ 36.500, mientras que en temporada alta las tarifas oscilan entre $ 30.500 y $ 43.000.

Los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN deberán pagar $ 81.000 en temporada baja y $ 96.500 en temporada alta.

A esta lista de tarifas, se suman los costos que deben pagar los nacidos en Santa Marta menores de 25 años, esta categoría de visitantes deberán pagar $ 13.500 en temporada baja y $ 30.500 en temporada alta.

Playa Cristal es una de las joyas naturales para conocer en el Parque Tayrona. Foto: Tomada: Visit Santa Marta.

Finalmente, los mayores de 25 años oriundos de la capital del Magdalena, deberán asumir un costo de $ 18.000 en temporada baja y $ 43.000 en temporada alta.

Para el sector de Bahía Concha, las tarifas establecidas para este año quedaron de la siguiente manera:

Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN, menor de 25 años, $ 15.000.

Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia, mayor o igual de 25 años, $ 26.000.

Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN, $ 43.000.

Nacido en Santa Marta, menor 25 años, $ 11.500.

A una hora de Cali: así es el paraíso natural que cautiva con piscina, cascada y un río entre montañas en el Valle del Cauca

Costos adicionales y cierres programados

Aparte de las tarifas de ingreso peatonal, Parques Nacionales Naturales de Colombia también definió los valores para el ingreso y parqueadero de vehículos dentro del Tayrona este 2026. Los costos serán de $ 21.000 para automóviles, $ 54.000 para vehículos colectivos, $ 113.000 para buses y busetas y $ 14.500 para motocicletas.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los cierres temporales que se realizan durante tres períodos del año, con el objetivo de permitir que las comunidades indígenas lleven a cabo sus rituales de renovación ambiental.

Estos cierres están programados del 1 al 15 de febrero, durante la época de Kugkui Shikasa; del 1 al 15 de junio, correspondiente a la época de Saka Juso; y del 19 de octubre al 2 de noviembre, durante la época de Nabbatashi.

Durante estas fechas, el acceso al parque permanecerá restringido para los visitantes, en cumplimiento de los lineamientos establecidos con los pueblos indígenas que habitan y se encargan de proteger el territorio.