Parque Tayrona: así quedaron las nuevas tarifas de ingreso para visitar este atractivo en 2026

Los nuevos precios de las tarifas entraron en vigencia desde el pasado 1 de enero.

Redacción Turismo
8 de enero de 2026, 1:25 p. m.
Parque Tayrona
Parque Tayrona Foto: Juan Carlos Sierra

¿Planea visitar el Parque Nacional Natural Tayrona este 2026? Si es así, lo primero que debe hacer es ajustar su presupuesto, pues desde el 1 de enero de este año entraron en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a este paraíso natural que cautiva con sus playas de arena blanca y suave.

El ajuste de precios quedó oficializado mediante la Resolución No. 551 del 19 de diciembre, expedida por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia y publicada en su sitio web oficial, presentando diferentes variaciones en los costos según la categoría del visitante, la temporada y el sector del área protegida.

De acuerdo con este documento, en temporada baja, los colombianos menores de 25 años deberán pagar $ 27.500 por el ingreso, mientras que en temporada alta la tarifa será de $ 30.500.

Para los extranjeros residentes en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el valor para este mismo rango de edad es de $ 36.500, mientras que en temporada alta las tarifas oscilan entre $ 30.500 y $ 43.000.

Los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN deberán pagar $ 81.000 en temporada baja y $ 96.500 en temporada alta.

A esta lista de tarifas, se suman los costos que deben pagar los nacidos en Santa Marta menores de 25 años, esta categoría de visitantes deberán pagar $ 13.500 en temporada baja y $ 30.500 en temporada alta.

Playa Cristal
Playa Cristal es una de las joyas naturales para conocer en el Parque Tayrona. Foto: Tomada: Visit Santa Marta.

Finalmente, los mayores de 25 años oriundos de la capital del Magdalena, deberán asumir un costo de $ 18.000 en temporada baja y $ 43.000 en temporada alta.

Para el sector de Bahía Concha, las tarifas establecidas para este año quedaron de la siguiente manera:

  • Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN, menor de 25 años, $ 15.000.
  • Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia, mayor o igual de 25 años, $ 26.000.
  • Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN, $ 43.000.
  • Nacido en Santa Marta, menor 25 años, $ 11.500.
Costos adicionales y cierres programados

Aparte de las tarifas de ingreso peatonal, Parques Nacionales Naturales de Colombia también definió los valores para el ingreso y parqueadero de vehículos dentro del Tayrona este 2026. Los costos serán de $ 21.000 para automóviles, $ 54.000 para vehículos colectivos, $ 113.000 para buses y busetas y $ 14.500 para motocicletas.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los cierres temporales que se realizan durante tres períodos del año, con el objetivo de permitir que las comunidades indígenas lleven a cabo sus rituales de renovación ambiental.

Estos cierres están programados del 1 al 15 de febrero, durante la época de Kugkui Shikasa; del 1 al 15 de junio, correspondiente a la época de Saka Juso; y del 19 de octubre al 2 de noviembre, durante la época de Nabbatashi.

Durante estas fechas, el acceso al parque permanecerá restringido para los visitantes, en cumplimiento de los lineamientos establecidos con los pueblos indígenas que habitan y se encargan de proteger el territorio.

