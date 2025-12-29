Turismo

Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá: fechas, artistas invitados y lugares imperdibles para disfrutar este evento

Durante tres días, la localidad de La Candelaria se convertirá en el escenario de una de las tradiciones culturales y comunitarias más antiguas de la capital colombiana.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 5:58 p. m.
Así se vivió la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2025 en el barrio Egipto, localidad La Candelaria.
Así se vivió la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2025 en el barrio Egipto, localidad La Candelaria. Foto: Créditos: Alcaldía Local La Candelaria / API

El 2026 arranca en Bogotá con la celebración de una tradiciones culturales y comunitarias más antiguas de la ciudad: la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, que cada año se lleva a cabo en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria.

Para esta nueva edición, el evento se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de enero, consolidándose una vez más como un espacio de reconocimiento de la memoria, la identidad y el tejido social, donde durante tres días se articulan expresiones artísticas, culturales y gastronómicas en una programación continua.

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, para la edición de 2026, la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía ofrecerá una variada programación artística que reunirá a más de 30 artistas locales.

El cartel lo encabeza el cantante Peter Manjarrés. Además, contará con presentaciones de Iván y sus Bam Bam Band, Ricardo Morales, Kevin Leiva, Grupo Tornado, CarranWest y Sin Ausencia. Asimismo, el evento incluirá tributos a Jessi Uribe, Christian Nodal, Eddie Santiago y Rafael Orozco.

Durante estas tres jornadas, también se presentarán otros artistas locales que fueron seleccionados mediante convocatoria pública. Cada uno de ellos se encargará de dar un show imperdible en la tarima principal y la tarima alterna que habrá disponible en el barrio Egipto.

De esta manera, la agenda de esta tradicional celebración, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, continúa reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del talento del territorio y la circulación artística local.

Sitios imperdibles para disfrutar este evento

Las actividades, enmarcadas en la celebración de este evento, se desarrollarán en dos escenarios emblemáticos del sector: la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la Antigua Plaza Rumichaca.

En estos espacios, residentes y turistas podrán recorrer una llamativa muestra gastronómica y artesanal con la participación de más de 100 emprendedores locales, una experiencia que dinamiza la economía del barrio y pone en valor productos tradicionales como la chicha y la cocina típica de la zona.

Con esta oferta turística y cultural, la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía se consolida como una invitación abierta para que ciudadanos y visitantes descubran y disfruten una de las tradiciones más antiguas de Bogotá.

El evento permite recorrer el barrio Egipto y su entorno histórico mientras se vive de cerca una celebración que, año tras año, mantiene viva la memoria colectiva de la ciudad. Durante esta festividad, la religión, la cultura y las costumbres populares se entrelazan con una variada propuesta gastronómica, convirtiendo cada jornada en una experiencia única.

Noticias Destacadas