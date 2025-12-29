Turismo

¿De viaje por Santander? Los mejores planes para realizar en Bucaramanga y su Área Metropolitana en estas vacaciones

En los alrededores de la capital de Santander se encuentran Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Bucaramanga es uno de los principales destinos para disfrutar en un viaje por Santander.
Bucaramanga es uno de los principales destinos para disfrutar en un viaje por Santander. Foto: Getty Images

Santander se ha consolidado como un destino turístico ideal para los viajeros gracias a que combina naturaleza, aventura y cultura. Con lindos paisajes como el del Cañón del Chicamocha y sus parques naturales, es el lugar ideal para quienes disfrutan del ecoturismo y los deportes extremos.

Además, en esta región se pueden apreciar y conocer pueblos coloniales como Barichara, uno de los más bellos de Colombia, donde su arquitectura y calles empedradas transportan a los visitantes a tiempos pasados.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Esto sin dejar de lado a Bucaramanga, su capital, que destaca por su vida urbana vibrante, su gastronomía tradicional y sus hermosos parques, que la convierten en un lugar ideal para pasar unos días de descanso. Además, en su área metropolitana, los turistas encuentran diversidad de planes en municipios como Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Estas son algunas de las alternativas.

Bucaramanga

Esta ciudad se caracteriza por tener una gran cantidad de parques en toda la zona urbana, que la hacen acogedora y especial, por lo que recorrerla es uno de los planes imperdibles para quien llegue hasta allí.

Bucaramanga
En Bucaramanga los viajeros tienen diversidad de planes para hacer. Foto: Getty Images

Algunos de sus atractivos son la Casa de Bolívar, la cual alberga un interesante museo dedicado a la historia prehispánica, colonial y republicana de la región. También está la Capilla de los Dolores, de gran importancia histórica, pues se dice que allí Simón Bolívar asistía con regularidad, y el Parque del Agua, un complejo que combina las funciones recreativas y pedagógicas en un entorno caracterizado por los recursos hídricos y zonas naturales.

Floridablanca

Este municipio destaca por su historia, tradición y una gran riqueza natural. Allí los turistas tienen la posibilidad de visitar el Cerro del Santísimo, un majestuoso monumento de 37 metros de altura que se erige en el Ecoparque Cerro del Santísimo, desde donde los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de la región.

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

Para los amantes de la aventura, a solo 15 minutos de Bucaramanga se encuentra el Voladero Las Águilas, uno de los mejores lugares del país para practicar parapente y disfrutar de la belleza de los paisajes aéreos.

Piedecuesta

Piedecuesta es una buena opción para quienes buscan una combinación de naturaleza, cultura y deportes de aventura. Entre las actividades que ofrece se encuentran la exploración del imponente Cañón del Chicamocha, caminatas por sus senderos, la práctica de deportes acuáticos en el río Chicamocha y la visita a una tradicional fábrica de panela.

Leidy Viviana Díaz, vendedora de caramelos. Piedecuesta, Santander. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
En Piedecuesta los viajeros disfrutan de un ambiente tranquilo. Foto: Esteban Vega La-Rotta/SEMANA

Para los que prefieren planes más aventureros, el Cerro La Cantera es una gran alternativa, pues ofrece una caminata moderada que termina con vistas panorámicas de Piedecuesta y sus alrededores. Ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Girón

Este destino preserva su esencia colonial y por ello, caminar por sus calles es sumergirse en siglos de historia. La plaza principal, con su imponente Basílica menor San Juan Bautista, es el corazón del pueblo.

En este destino los viajeros también pueden visitar el Puente del Humilladero, lugar que junto a las calles empedradas que lo rodean, es perfecto para pasear y tomar fotos. Así mismo, la Casa Paragüitas, que se convirtió en museo y les ofrece un recorrido por la historia del pueblo y la vida de sus antiguos habitantes.

