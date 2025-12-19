Santander es uno de los destinos que los viajeros eligen para pasar días de vacaciones y de descanso con sus seres queridos. Este territorio se caracteriza por su oferta cultural, histórica y natural que enamora a quienes llegan hasta allí para vivir experiencias diferentes.

En sus tierras abundan las montañas y valles, tiene lindos paisajes y es un lugar perfecto para los amantes del ecoturismo y la aventura. Santander también es hogar de hermosos pueblos coloniales como Barichara, considerado uno de los más bonitos de Colombia y destaca por su rica gastronomía que incluye platos como el cabro, la carne oreada o la arepa santandereana.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

En estas tierras se encuentra un municipio que es considerado como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural, de acuerdo con la ONU Turismo. Se trata de Zapatoca, que está a menos de dos horas de Bucaramanga y destaca por sus encantos naturales y arquitectónicos.

Zapatoca es uno de los pueblos más lindos para hacer turismo rural., Foto: Getty Images/iStockphoto

El nombre de este municipio, en lengua indígena, significa ‘lugar de descanso del padre en lo alto del río’ y se caracteriza por la belleza no solo de sus espacios y paisajes naturales, sino de sus construcciones de estilo colonial que conectan con el pasado y le dan un toque único que llama a visitarlo.

En 2023, la ONU Turismo lo incluyó en la lista de los mejores del mundo y no es para menos, pues allí los viajeros se encuentran con una amplia oferta de atractivos y en la lista se encuentran sus edificaciones las cuales muestran estilos arquitectónicos que van desde el colonial hasta el republicano, adornadas con flores de gran colorido.

El pueblo de Santander que cautiva con sus pozos, balnearios y paisajes que parecen sacados de un cuento

En la larga lista de atractivos con los que se encuentran los viajeros están, por ejemplo, la Calle Lengerke, la Cueva del Nitro, el mirador Los Guanes, balnearios naturales y la Casa de Ejercicios, que es patrimonio cultural.

La primera está ubicada cerca del parque principal y es conocida por su empinada cuesta de 245 escalones que conduce hasta el antiguo cementerio, mientras la segunda es la caverna más grande de la región, famosa por sus extensas galerías subterráneas que se cree se extienden por varios kilómetros.

Zapatoca es considerado un bonito destino para visitar; a tres horas de Bucaramanga. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso del mirador Los Guanes, ofrece una linda panorámica hacia los cañones de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso, un espectáculo natural imperdible que vale la pena experimentar.

Cuidad levítica

Una de las particularidades de este municipio santandereno es la presencia de más de 150 sacerdotes, 200 monjas, 11 obispos y un cardenal, de acuerdo con información de la ONU Turismo. Además, alberga 14 capillas y dos iglesias, las cuales se encuentran en funcionamiento y destacan por su valor arquitectónico, por lo que se le conoce como ‘Ciudad levítica’.