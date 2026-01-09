Los Llanos Orientales se visten de fiesta este primer puente festivo de 2026 con la celebración del Festival de Verano de Puerto Gaitán, que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero, marcando el inicio de la temporada turística en esta región del país.

Entre los invitados especiales se destaca el artista paisa J Balvin, quien será el encargado de cerrar por lo alto la programación musical en la tarima principal, donde se estarán presentando otros grandes exponentes del género urbano.

Así que, si todavía no tiene plan para el festivo de Reyes y está buscando una escapada diferente, el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, abre sus puertas con una agenda pensada para vibrar al ritmo de la música, la cultura y disfrutar diferentes actividades al aire libre.

Programación completa por días

Viernes 9 de enero

Fútbol playa y Vóley playa a las 8:00 a. m., en Playa Río Manacacías.

Tarima Playa

DJ Reymer Soza - 9:00 a. m.

DJ Alejo Bernal - 10:00 a. m.

The Pardos - 12:00 p. m.

DJ Benetti - 1:00 p. m.

Cristian Torres - 2:00 p. m.

DJ Miss Angel - 3:00 p. m.

Samuel Morales - 4:00 p. m.

Tarima Principal

DJ Kurro Zapata - 8:00 p. m.

Jefferson Guañarita - 8:30 p. m.

- 8:30 p. m. Alex Noah - 09:00 p. m.

- 09:00 p. m. Guayacán Orquesta - 10:00 p. m.

Nelson Velásquez -12:00 a. m.

-12:00 a. m. Jhonny Rivera - 1:30 a. m.

Phillips Orquesta - 3:00 a. m.

Sábado 10 de enero

Fútbol playa y Vóley playa a las 8:00 a. m., en Playa Río Manacacías.

MTB Tajamonae 2026, 200 metros adelante del puente Manacacías

Tarima Playa

DJ Julián Sierra - 9:00 a. m.

DJ Julián Barrera - 10:00 a. m.

DJ Alejo Bernal - 11:00 a. m.

Chipolo - 12:00 p. m.

DJ Jimbo- 1:00 p. m.

DJ Pope - 02:00 p. m.

La Banda del 5 - 03:00 p. m.

Reykon - 04:00 p. m.

Tarima Principal

DJ Fabián Parrado - 8:00 p. m.

El Padrote Norteño - 8:30 p. m.

Laura Ortiz - 9:00 p. m.

Andy Rivera - 10:00 p. m.

Rafa Pérez - 12:00 a. m.

Luis R. Conriquez - 1:30 a. m.

Jhon Salinas - 3:00 a. m.

Domingo 11 de enero

Fútbol playa y Vóley playa a las 8:00 a. m., en Playa Río Manacacías.

The Manacacías Race, junto al SENA a las 9:00 a. m.

Tarima Playa

DJ David Vargas - 9:00 a. m.

DJ Alejo Bernal - 10:00 a. m.

DJ Lex War - 11:30 a. m.

Lizzy La Crespa - 12:30 p. m.

DJ Dani Masi - 1:30 p. m.

Julio Rojas - 3:00 p. m.

Golpe a Golpe - 4:00 p. m.

Tarima Principal