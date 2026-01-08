Turismo

El encantador pueblo de Nariño reconocido por su rica historia y biodiversidad, ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 50 kilómetros de Pasto.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 10:21 p. m.
La piedra de Bolívar en Consacá, Nariño.
La piedra de Bolívar en Consacá, Nariño. Foto: Situr Nariño

El departamento de Nariño es uno de los más diversos y encantadores de Colombia y es considerado como ideal para quienes buscan hermosos paisajes y gran riqueza cultural.

Entre sus municipios se encuentra Consacá, ubicado a 50 kilómetros de Pasto.

En 2025 fue nominado por Colombia a los premios Best Tourist Villages de ONU.

“Ubicado en las faldas del imponente volcán Galeras, entre cafetales dorados y memorias libertadoras, Consacá teje un turismo con identidad. Un destino donde la historia colonial, la biodiversidad andina y las tradiciones culturales se fusionan, invitando a vivir experiencias arraigadas en su tierra y su tradición”, señaló entonces el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre esta población.

Sitios de interés

Ubicado en cercanías del volcán Galeras, Consacá fue escenario de una de las batallas más resonantes de la campaña libertadora, la de Bomboná.

En ella, Simón Bolívar y su ejército se enfrentaron al ejército español comandado por el general Basilio García.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Nariño (Situr), la piedra de Bolívar y la Hacienda de San Antonio, ubicadas en la vereda Bomboná, se conservan como monumentos de este evento histórico.

Consacá, Nariño
Paisaje de Consacá, Nariño Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Consacá

Otro sitio de interés es el santuario de flora y fauna del volcán Galeras y la laguna Verde, ubicada a 6 kilómetros de la cabecera municipal. “En ella se aprecia la belleza de los paisajes andinos, en compañía del impactante color de la laguna”, destacó Situr.

Los mejores planes para hacer en los pueblos de Colombia candidatos al “Best Tourism Villages” 2025

Festividades

Consacá está conformado por dos corregimientos y 32 veredas. Su extensión es bastante amplia.

“Su principal fuente económica son los productos agrícolas, entre los que se destacan el café, la caña de azúcar, la panela y hortalizas. De igual forma, la ganadería y la cría de cerdos, bovinos y pollos de engorde hacen parte de su cadena productiva”, destaca el sitio de turismo de Nariño.

Y agrega: “Para este municipio las artesanías también gozan de importancia, además de ser una fuente de ingreso y atractivo turístico. Como principal labor, sus artesanos trabajan el fique, cuya técnica consiste en extraer hilos de la planta agavácea, una fibra natural biodegradable que permite la conservación de los productos sin afectar el medioambiente. En este material se elaboran bolsos, cinturones, monederos, aretes, entre otros”.

Los ocho destinos de Colombia que están nominados a los mejores pueblos para el turismo 2025

Las festividades más importantes del municipio son: la Feria Campesina y Cultural, que se realiza del 20 al 23 de julio, y la fiesta de la Virgen del Tránsito, que ocurre a mediados de agosto.

Adicionalmente, los habitantes del municipio se unen a la celebración del Carnaval de Negros y Blancos, que se lleva a cabo del 4 al 6 de enero.

